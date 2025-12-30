English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Liquor Shops: మందుబాబులకు బంపర్ జాక్ పాట్.. న్యూ ఇయర్ వేళ ఉదయం 6 నుంచే లిక్కర్ షాపులు ఓపెన్..

Liquor Shops: మందుబాబులకు బంపర్ జాక్ పాట్.. న్యూ ఇయర్ వేళ ఉదయం 6 నుంచే లిక్కర్ షాపులు ఓపెన్..

Karnataka govt on liquor sales: ప్రతి ఏడాది లిక్కర్ అమ్మకాలతో భారీగా ఆదాయం వస్తుండటంతో   ఈసారి కూడా కర్ణాటక ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉదయం 6నుంచి మందు బాబుల కోసం దుకాణాలు ఓపెన్ చేసుకొవ్చని తెలిపింది.
 
1 /7

మరికొన్ని రోజుల్లో న్యూఇయర్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో చాలా మంది కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలుకుతూ ఆనందంతో పార్టీలు చేసుకుంటారు. తమ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ వారితో కలిసి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. న్యూ ఇయర్ వేళ చాలా మంది మందు పార్టీలు చేసుకుంటారు. పీకల దాకి రచ్చ రచ్చచేస్తుంటారు.  ఇప్పటికే అనేక హోటల్స్, రెస్టారెంట్ లు సైతం ఈవెంట్స్ లను ఆర్గనైజ్ చేస్తుంటాయి.   

2 /7

ఇదంతా మనంచూస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో న్యూ ఇయర్ వేళ ఇప్పటికే దేశంలో పలురాష్ట్రాల్లో లిక్కర్ అమ్మకాలు జోరందుకున్నాయి. కొత్త ఏడాది సంబరాల వేళ మందుబాబులకు మరో భారీ శుభవార్త చెప్పింది. గతంలో  కూడా పలు సందర్భాల్లో న్యూ  ఇయర్ వేళ భారీగా లిక్కర్ అమ్మకాలతో భారీగా ఆదాయం వచ్చి చేరింది. దీంతో ఈసారి కూడా కర్ణాటక ప్రభుత్వం లిక్కర్ అమ్మకాలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.  

3 /7

న్యూ ఇయర్ వేడుకల సందర్భంగా డిసెంబర్ 31వ తేదీన ఉదయం 6 గంటల నుంచే మద్యం విక్రయాలకు ప్రత్యేకంగా పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది.  సాధారణంగా లిక్కర్ సెల్స్ 10 తర్వాత ప్రారంభమౌతాయి. కానీ మందుబాబులు ఆత్రం, భారీగా  ఆదాయం సమకూరుతుందని ఆలోచనల నేపథ్యంలో.. డిసెంబర్ 31 ఉదయం 6 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 1 గంట వరకు లిక్కర్ అమ్మకాలకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది.  

4 /7

 బార్‌లు, పబ్‌లు, వైన్ షాపులు, ఇతర మద్యం విక్రయ కేంద్రాలన్నింటిలో డిసెంబర్ 31న ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 1 వరకు ఓపెన్ పెట్టుకుని మద్యం అమ్మకాలకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. దీంతో న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నలిక్కర్ ప్రియులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

5 /7

మరోవైపు ఎలాంటి అవాంఛ నీయ ఘటనలు జరక్కుండా కర్ణాటక ప్రభుత్వం పోలీసులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇక ప్రైవేట్ పార్టీలకు అనుమతి ఇచ్చే సీఎల్–5 లైసెన్స్ కలిగిన నిర్వాహకులకూ ఈ  టైమ్ లిమిట్ వర్తిస్తుందని తెలిపింది. 

6 /7

సాధారణ రోజుల్లో 24 గంటల పాటు మద్యం సరఫరా చేసే అవకాశం ఉన్నా, 31వ తేదీన మాత్రం ఉదయం 6 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 1 గంట లోపే కార్యక్రమాలు ముగించాల్సిందేనని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.  

7 /7

అదే విధంగా అర్దరాత్రి 1 తర్వాత మద్యం అమ్మకాలు జరిగితే లైసెన్స్ లను రద్దు చేస్తామని కూడా స్పష్టంమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వేడుకల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు, కాంట్రవర్సీలు  జరక్కుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని ప్రభుత్వం కోరింది.  

Karnataka Government New Year Celebration 2026 Liquor sales karnataka on alcohol sales December 31st bars and wine shops liquor lovers

Next Gallery

PF: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇలా చేయకుంటే మీ పీఎఫ్ డబ్బులన్నీ పోతాయ్..!!