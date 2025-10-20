English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gruha Lakshmi Scheme: పండగపూట మహిళలకు శుభవార్త..గృహలక్ష్మి పథకంతో అకౌంట్లోకి రూ.6,000 జమ!?

Gruha Lakshmi Scheme: పండగపూట మహిళలకు శుభవార్త..గృహలక్ష్మి పథకంతో అకౌంట్లోకి రూ.6,000 జమ!?

Karnataka Gruha Lakshmi Scheme: దీపావళి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళలకు శుభవార్త అందించింది. గృహలక్ష్మి యోజనకు సంబంధించి మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని అందించారు. ఇంతకీ అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1 /6

కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రకటించిన ఐదు హామీ పథకాలలో, మహిళా సాధికారత కోసం అమలు చేయబడిన ముఖ్యమైన పథకం 'గృహలక్ష్మి పథకం'. ఇప్పుడు, సిద్ధరామయ్య ప్రభుత్వం దీనికి సంబంధించి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని అందించింది.   

2 /6

ఆగస్టు 2023లో ప్రారంభించిన గృహలక్ష్మి యోజన అమలులోకి వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి. గృహిణులకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించే ఈ పథకం కింద, ప్రతి నెలా ₹2,000 DBT ద్వారా మహిళల ఖాతాల్లోకి నేరుగా జమ చేస్తున్నారు.   

3 /6

గృహలక్ష్మి యోజన లబ్ధిదారునిగా ఉండటానికి, కుటుంబ పెద్ద వార్షిక ఆదాయం ₹2,00,000 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఆమె పేరు మీద BPL (రేషన్ కార్డు) కార్డు ఉండాలి. ఆమె ఆధార్ నంబర్‌ను బ్యాంకు ఖాతాకు లింక్ చేయాలి.   

4 /6

ప్రతిష్టాత్మక గృహలక్ష్మి యోజన నుండి డబ్బు గత మూడు నెలలుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమ కాలేదు. తాజాగా మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ లక్ష్మీ హెబ్బాళ్కర్ ఈ విషయంలో పెద్ద అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.   

5 /6

గృహలక్ష్మి యోజన నిధుల జాప్యం గురించి మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి లక్ష్మీ హెబ్బాళ్కర్ మాట్లాడుతూ.. దీపావళి పండుగకు మహిళల ఖాతాల్లో ₹6,000 జమ చేయనున్నట్లు తెలియజేశారు.     

6 /6

కొన్ని సాంకేతిక లోపాల కారణంగా, మహిళలకు గృహలక్ష్మి డబ్బు చెల్లింపు ఆలస్యం అయింది. ఇప్పుడు ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మూడు నెలలకు మొత్తం ₹6,000 గృహలక్ష్మి డబ్బు మహిళల ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్నాం. దీపావళి పండుగ ముగిసే నాటికి డబ్బు మహిళల ఖాతాలకు చేరుతుందని మంత్రి లక్ష్మీ హెబ్బాళ్కర్ తెలిపారు.     

Gruhalakshmi scheme Karnataka Gruha Lakshmi Scheme Gruhalakshmi scheme update Today Gruhalakshmi scheme status Gruhalakshmi scheme ₹6 000 Gruhalakshmi Scheme list gruha lakshmi scheme money will be deposited

Next Gallery

Rakul Preet Singh: హీరోయిన్ రకుల్ ను కాళ్లతో కొట్టిన అబ్బాయి.. అసలేమైందంటే..?