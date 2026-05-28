DK Shivakumar Net Worth: కొత్త సీఎం డీకే శివకుమార్ ఆస్తుల వివరాలు ఇవే.. 2018 నుంచి ఎన్ని కోట్లు పెరిగాయంటే..?

Written ByAshok Krindinti Updated byAshok Krindinti
Published: May 28, 2026, 05:10 PM IST|Updated: May 28, 2026, 05:10 PM IST

DK Shivakumar Net Worth: కర్ణాటక రాష్ట్ర కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి పదవికి సిద్దరామయ్య ఇవాళ రాజీనామా చేశారు. లోక్‌భవన్‌కు డీకే శివకుమార్‌తో కలిసి వెళ్లిన సిద్దరామయ్య.. గవర్నర్‌ ప్రత్యేక కార్యదర్శి ప్రభు శంకర్‌కు రాజీనామా లేఖను అందించారు. గవర్నర్ థావర్‌చంద్ గెహ్లాట్ మధ్యప్రదేశ్ పర్యటనలో ఉన్నారు. మే 30వ తేదీన డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. డీకే శివకుమార్ ఆస్తుల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
 

2023 ఎన్నికల సందర్భంగా తన అఫిడవిట్‌లో రూ.1,400 కోట్లకు పైగా ఆస్తులు ఉన్నట్లు డీకే శివకుమార్ ప్రకటించారు. 2018లో ప్రకటించిన రూ.840.08 కోట్లతో పోలిస్తే.. ఆయన ఆస్తులు భారీగా పెరిగాయి.  

అఫిడవిట్ ప్రకారం.. డీకే శివకుమార్ కుటుంబానికి రూ.273.42 కోట్ల విలువైన చరాస్తులు, రూ.1,140.36 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులు ఉన్నాయి. ఆయన వ్యక్తిగత స్థిరాస్తుల విలువ రూ.972.65 ఉన్నట్లు తెలిపారు. అదేవిధంగా దాదాపు రూ.263 కోట్ల అప్పులు కూడా ఉన్నట్లు డీకే అఫిడవిట్‌లో పేర్కొన్నారు. తనపై 19 క్రిమినల్ కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయన్నారు.   

2023 ఎన్నికల్లో కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో డీకే శివకుమార్ కీ రోల్ ప్లే చేశారు. దీంతో ఆయనకే ముఖ్యమంత్రి పదవి అప్పగిస్తారని అందరూ భావించారు. అయితే అధిష్టానం మాత్రం మొదట సిద్దరామయ్య అనుభవానికి మొగ్గుచూపింది. చెరో రెండున్నరేళ్లు సీఎంగా ఉండాలనే షరతుతో డీకే కూడా అధిష్టాన నిర్ణయానికి అంగీకరించారు.  

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండున్నరేళ్లు పూర్తి కావడంతో ఆరు నెలల కిందటే డీకే శివకుమార్ అధిష్టానం వద్ద ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం పట్టుపట్టారు. ఇన్నాళ్లు వాయిదా వేస్తూ వచ్చిన అధిష్టానం.. ఎట్టకేలకు సిద్దరామయ్యను రాజీనామకు ఒప్పించి.. డీకే శివకుమార్‌ను సీఎం చేసేందుకు మార్గం సుగమం చేసింది.   

1980వ దశకంలో రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన డీకే శివకుమార్.. 1989లో తొలిసారిగా కర్ణాటక అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వాలలో ఇంధనం, పట్టణాభివృద్ధి సహా పలు మంత్రి పదవులను నిర్వహించారు.  

2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించిన అనంతరం.. శివకుమార్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అలాగే కర్ణాటక ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్నారు.  

కర్ణాటక రాజకీయాలలో ఆయనను ట్రబుల్ షూటర్‌గా పిలుస్తారు. 2017 రాజ్యసభ ఎన్నికల సమయంలో గుజరాత్‌కు చెందిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను బెంగళూరులోని ఒక రిసార్ట్‌కు తరలించడంలో డీకే కీలక పాత్ర పోషించారు. అప్పుడే ఆయన కాంగ్రెస్ అధిష్టానం దృష్టిలో పడ్డారు.   

