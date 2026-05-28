Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Siddaramaiah Vs DK Shivakumar: ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య కాళ్లు మొక్కిన కాబోయే సీఎం డీకే శివకుమార్..

Siddaramaiah Vs DK Shivakumar: ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య కాళ్లు మొక్కిన కాబోయే సీఎం డీకే శివకుమార్..

Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 28, 2026, 01:54 PM IST|Updated: May 28, 2026, 01:54 PM IST

Karnataka Congress Politics Siddaramaiah Vs DK Shivakumar: ఎన్నో నాటకీయ పరిణామాల నడుమ  కర్ణాటక రాజకీయాలు కీలక ఘట్టానికి చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ఆదేశాల మేరకు కర్ణాటక సీఎం సిద్దరామయ్య ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయడానికి రెడీ అయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉదయం నిర్వహించిన బ్రేక్ ఫాస్ట్ విందులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. సీఎం సిద్దరామయ్య కాళ్లను కాబోయే సీఎంగా ప్రచారం జరగుతున్న  డీకే శివకుమార్ మొక్కి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.  

 

DK Shivakumar Vs Siddaramaiah1/5

సిద్దరామయ్య వర్సెస్ డీకే శివకుమార్

DK Shivakumar Vs Siddaramaiah: ఎట్టకేలకు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఒదలుకోవడానికి సిద్దరామయ్య సిద్ధపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో తన క్యాబినేట్ సహచరులు, ఎమ్మెల్యేలకు ప్రత్యేక విందు ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ప్రచారం జరుగుతున్న డీకే శివకుమార్‌ను సిద్ధరామయ్య  ఆశీర్వదించారు. అంతేకాదు ఆయనను ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు. అనంతరం ఇద్దరూ కలిసి అల్పాహార విందు ఆరగించారు. అటు డీకే శివకుమార్ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తూ సీఎం సిద్దరామయ్య కాళ్లు మొక్కి ఆశ్చర్యచకితులను చేశారు. 

Siddaramaiah Break fast 2/5

సిద్దరామయ్య అల్పాహార విందు

అల్పాహారం తర్వాత సిద్దు, డీకే ఇద్దరు కలిసి విడిగా అర గంటకు పైగా తాజా రాజకీయాలపై చర్చించారు.   తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ పేరు దాదాపు ఖరారైంది. కర్ణాటక రాజకీయాల నుండి తప్పుకుని, సిద్ధరామయ్య జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఆయనకు రాజ్యసభ సీటు, లేదా ఏఐసీసీలో అత్యున్నత పదవి దక్కే అవకాశాలున్నాయని కాంగ్రెస్ నేతలు చెబుతున్న మాట. 

Karnataka Politics 3/5

కర్ణాటక పాలిటిక్స్

కర్ణాటకలో సీఎం మార్పు చుట్టూ ఇప్పటికే రాజకీయ ఉత్కంఠ తారాస్థాయికి చేరింది. తాజాగా ఇపుడు గవర్నర్‌ మరో కొత్త ట్విస్ట్‌కు దారి తీసింది. ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య రాజీనామా చేయనున్న వేళ  కర్ణాటక గవర్నర్‌ థావర్‌చంద్‌ గెహ్లాట్‌ వ్యక్తిగత పనులపై ముంబై వెళ్లడం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు కారణమైంది. సీఎం కార్యాలయం ఇప్పటికే గవర్నర్‌ అపాయింట్‌మెంట్‌ కోరినట్లు సమాచారం.  మరోవైపు గవర్నర్‌ తిరుగు ప్రయాణ టికెట్‌ కూడా ఇంకా బుక్‌ చేయలేదన్న వార్తలు బయటకు రావడంతో ఉత్కంఠ మరింత పెరిగింది. 

 

Siddaramaiah Resign4/5

సిద్దరామయ్య రాజీనామా

కాంగ్రెస్‌ వర్గాలు మాత్రం గవర్నర్‌ అందుబాటులో లేకపోయినా సిద్దరామయ్య రాజీనామా చేసే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నాయి. లోక్‌భవన్‌కు వెళ్లి గవర్నర్‌ కార్యదర్శిని కలిసి రాజీనామా లేఖ సమర్పించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే.. రాజీనామా ప్రక్రియ, తదుపరి ప్రభుత్వ ఏర్పాటు, డీకే శివకుమార్‌కు ఆహ్వానం వంటి అంశాల్లో ఆలస్యం జరిగితే రాజకీయంగా కొత్త సంక్షోభం తలెత్తొచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే కర్ణాటక కాంగ్రెస్‌లో సిద్దరామయ్య-డీకే శివకుమార్‌ మధ్య అధికార సమీకరణాలపై గత కొన్ని నెలలుగా అంతర్గత పోరు కొనసాగుతోంది. అలాంటి సమయంలో గవర్నర్‌ అందుబాటులో లేకపోవడం, నిర్ణయాల్లో జాప్యం జరగడం పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టంగా మార్చే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాలు చర్చిస్తున్నాయి.

Congress Mark Politics5/5

కాంగ్రెస్‌లో అంతర్గత విభేదాలు

ఒకవేళ సీఎం మార్పు ప్రక్రియలో ఆలస్యం జరిగితే.. కాంగ్రెస్‌లో అంతర్గత విభేదాలు మరింత బహిర్గతమయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో డీకే శివకుమార్‌ వర్గం, సిద్దరామయ్య వర్గం మధ్య అసంతృప్తులు మరింత పెరిగే అవకాశమూ కనిపిస్తోంది. దీంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఒక్కటే.. గవర్నర్‌ థావర్‌చంద్‌ గెహ్లాట్‌ ఎప్పుడు తిరిగి వస్తారు? సిద్దరామయ్య నిజంగా ఎప్పుడు రాజీనామా చేస్తారు? డీకే శివకుమార్‌కు సీఎం బాధ్యతలు అప్పగింత  ఎప్పుడు జరుగుతుంది? అనే దానిపైనే ఆసక్తి నెలకొంది.  కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ఇప్పటికే వేడెక్కిన పవర్‌ గేమ్‌కు ఇప్పుడు ‘గవర్నర్‌ ట్విస్ట్‌’ మరింత హీట్‌ పెంచింది.

Tags:
DK Shivakumar Touchs Siddaramaiah feet
Siddaramaiah Resign
Siddaramaiah Resign to CM Post
Who is Next Karnatka CM
Karnataka Politics DK Shivakumar
siddaramaiah
Karnataka Politics
Karnataka
National

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వెండి కొంటున్నారా..త్వరలోనే కుప్పకూలనున్న సిల్వర్ రేట్స్.. ఏకంగా 80,000..!!

వెండి కొంటున్నారా..త్వరలోనే కుప్పకూలనున్న సిల్వర్ రేట్స్.. ఏకంగా 80,000..!!

Silver Price Crash India39 min ago
2

50MP కెమెరా, డైమెన్సిటీ 8500 ప్రొసెసర్‌తో Motorola కొత్త ప్రీమియం ఫోన్.. వివరాలు ఇవే

Motorola Edge 70 Pro59 min ago
3

యాసంగి వడ్లు అమ్ముడుపోలే.. కొత్త పంటకు పెట్టుబడి ఎట్లా? రైతుల ఆవేదన..

Karimnagar news1 hr ago
4

భారీగా పెరిగిన వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్రాండ్ వాల్యూ..15 ఏళ్ల వయసులో కోట్లు సంపాదన!

Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
5

ఉద్యోగుల ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లేనా.. 8వ వేతన సంఘంలో భారీ జీతాల పెంపు కష్టమేనా?

8th Pay Commission1 hr ago