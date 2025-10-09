Diwali Festival 2025: ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు మహిళా ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. దీపావళి వేళ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం... ఆదేశాలు జారీ..

Karnataka govt good news to women employees: దీపావళి వేళ మహిళ ఉద్యోగులకు సర్కారు కర్ణాటక సర్కారు భారీ శుభవార్త చెప్పింది. గత కొన్ని నెలలుగా దీనిపై ఉద్యోగాల సంఘాల నుంచి విపరీతమైన డిమాండ్ వస్తున్న నేపథ్యంలో సీఎం సిద్దారామయ్య కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ప్రస్తుతం దేశంలో ఎక్కడ చూసిన దీపావళి పండగ సంబరాలు మొదలయ్యాయి. చాలా మంది క్రాకర్స్ కొంటూ, కొత్త బట్టలు, గోల్డ్ షాపింగ్ లలో బిజీ అయిపోయారు. ఈ క్రమంలో కర్ణాటక ప్రభుత్వం గత కొన్ని రోజులుగా వస్తున్న మహిళ ఉద్యోగుల పీరియడ్స్ లీవ్ పాలసీ -2025 లో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఇది ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రైవేట్ కంపెనీలు, పారిశ్రామిక రంగాలలోని మహిళా ఉద్యోగులకు నెలకు ఒక రోజు వేతనంతో కూడిన రుతు సెలవును మంజూరు చేస్తుంది. ఇది సంవత్సరంలో మొత్తం 12 రోజులు ఉపయోగించుకునే విధంగా పాలసీకి సిద్దరామయ్య సర్కారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.
ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య అధ్యక్షతన , మంత్రులు, ఉత్నతాధికారులతో కేబినెట్ సమావేశం జరిగింది. క్రైస్ట్ యూనివర్సిటీకి చెందిన లా డిపార్ట్మెంట్ చీఫ్ సప్నా ఎస్ నేతృత్వంలోని 18 మంది సభ్యుల కమిటీ సమర్పించిన సిఫార్సును అనుసరించి ఈ ప్రతిపాదనను రూపొందించారు.
ముఖ్యంగా ఈ కమిటీ.. ఋతుస్రావం సమయంలో మహిళలు అనుభవించే శారీరక మార్పులు, సవాళ్లు, విశ్రాంతి అవసరాన్నినొక్కిచెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో మహిళలు, ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి వస్తున్న ఒత్తిడితో కూడా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా మహిళలకు పని ప్రదేశాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మంచి వాతావరణం ఉండాలని సీఎం సిద్దరామయ్య స్పష్టం చేశారు.
అదే విధంగా మహిళల గౌరవం, ఆరోగ్యంకు మొదటి ప్రయారిటీ ఇస్తు,కర్ణాటక మంత్రివర్గం రుతుక్రమ సెలవు విధానం 2025ను ఆమోదించింది. దీని ప్రకారం.. మహిళా ఉద్యోగులు సంవత్సరానికి 12 రోజులు వేతనంతో కూడిన సెలవులను పొందేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది. ప్రతి రుతుచక్ర నెలకు ఒకటిగా దీనికి ఉపయోగించుకునేందుకు వెసులు బాటు కల్పించింది. ఈ ప్రకటనను కార్మిక మంత్రి సంతోష్ లాడ్ విడుదల చేశారు.
కొత్త విధానం ప్రకారం, మహిళలు ప్రతి నెలా తమ రుతుక్రమంలో ఏదైనా ఒక రోజును వేతనంతో కూడిన సెలవు తీసుకోవడానికి ఎంచుకోవచ్చు. ఈ ప్రయోజనం ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు మాత్రమే కాకుండా, వస్త్ర పరిశ్రమలు, బహుళజాతి కంపెనీలు (MNCలు), IT సంస్థలు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇతర ప్రైవేట్ రంగాలలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు కూడా వర్తిస్తుందని సిద్దారామయ్య సర్కారు స్పష్టం చేసింది.