Nirupam Paritala: కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ హీరో నిరుపమ్ పరిటాల ఒక్క ఎపిసోడ్ సంపాదన ఎంతో తెలుసా..?

Nirupam Paritala Remuneration: బుల్లితెరపై స్టార్ హీరోగా దూసుకెళ్తున్నాడు కార్తీక దీపం సీరియల్ ఫేమ్ నిరుపమ్ పరిటాల. చంద్రముఖి సీరియల్తో స్మాల్ స్క్రీన్కి ఎంట్రీ ఇచ్చిన నిరుపమ్.. ఆ తర్వాత కార్తీక దీపం సీరియల్లో డాక్టర్ బాబు పాత్రలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు. మరి కార్తీక దీపం 2 సీరియల్కి నిరుపమ్ రెమ్యూనరేషన్ ఎంత తీసుకుంటున్నాడో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కార్తీక దీపం.. ఈ సీరియల్ టీవీ ఇండస్ట్రీలోనే ఒక సరికొత్త ట్రెండ్కు శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ సీరియల్కు ఉన్న ఫాలోయింగ్ అంతా ఇంతా కాదు. దీప పాత్రకు, డాక్టర్ బాబు పాత్రకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మూములు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ లేదు.
ఇక డాక్టర్ బాబు పాత్రలో నిరుపమ్ పరిటాల యాక్టింగ్ గురించి స్పెషల్గా చెప్పనక్కర్లేదు. సినిమాల్లో స్టార్ హీరోకు ఉన్నంత ఫాలోయింగ్.. సీరియల్స్లో నిరుపమ్ సాధించాడు. ప్రస్తుతం కార్తీకదీపం సీరియల్కు సీక్వెల్ పార్ట్గా.. కార్తీక దీపం 2 ప్రసారం అవుతోంది.
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ కూడా టాప్ 10 ర్యాంకింగ్స్లో ఎప్పుడూ మొదటి స్థానంలోనే ఉంటోంది. ఈ సీరియల్ ద్వారా వచ్చిన ఫాలోయింగ్తో నిరుపమ్ తన పారితోషికాన్ని కూడా పెంచాడట. ఒక్క రోజుకు రూ. 40 వేల నుంచి రూ. 50 వేల వరకు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ఒక నెలకు సుమారుగా రూ. 21 లక్షలకు పైగా నిరుపమ్ సంపాదిస్తున్నాడు.
నిరుపమ్ పరిటాల పర్సనల్ లైఫ్ విషయానికి వస్తే.. ఆయనకు భార్య మంజుల, కొడుకు ఉన్నాడు. మంజుల కూడా నటి. చంద్రముఖి సీరియల్తో వీరిద్దరూ కలిసి నటించారు. ఆ తర్వాత ప్రేమించుకొని, పెళ్లి చేసుకున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో కూడా యాక్టివ్గా ఉంటూ.. ఎప్పటికప్పుడు తన ఫ్యాన్స్తో టచ్లో ఉంటున్నాడు నిరుపమ్. మొత్తంగా బుల్లితెర ద్వారా నిరుపమ్ పరిటాల బాగానే సంపాదిస్తున్నాడని తెలుస్తోంది.