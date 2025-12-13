English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Karthika Deepam Today Promo: కార్తీక దీపం సీరియల్‌లో మరో దీపం ఆరిపోయింది..!

Karthika Deepam Today Promo: కార్తీక దీపం సీరియల్‌లో మరో దీపం ఆరిపోయింది..!

Karthika Deepam December 13th Episode Promo: ఈరోజు కార్తీక దీపం సీరియల్ ప్రోమోలో.. రాత్రి పడుకున్న సుమిత్ర ఉదయం ఎంత లేపిన లేవదు. దీంతో దశరథ.. సుమిత్రకి ఏదో అయ్యిందని భయపడి ఏడుస్తాడు. మరోవైపు శ్రీధర్ ఇంటికి వస్తారు కార్తీక్, దీప. అయితే ఈరోజు ప్రోమోని బట్టి చూస్తే కార్తీక దీపం సీరియల్‌లో మరో దీపం ఆరిపోయినట్లే ఉంది. 
1 /5

ఈరోజు ప్రోమోలో కార్తీక్, దీపలు శ్రీధర్ ఇంటికి రాగా కాంచన కనిపించదు. అమ్మని ఎందుకు తీసుకురాలేదని అడుగుతాడు శ్రీధర్. అంతగా రావాలనిపిస్తే నువ్వే వచ్చి పిలవొచ్చు కదా మాస్టారు అని అంటాడు కార్తీక్. 

2 /5

దీంతో శ్రీధర్ కాంచనకి ఫోన్ చేసి నువ్వు కూడా రావొచ్చు కదా అని అడుగుతాడు. అప్పుడు కాంచన పిలిచిన వాళ్లందరూ వచ్చారు కదండీ అని అంటుంది. అదే నేనొచ్చి పిలిస్తే వచ్చేదానివి కదా అని శ్రీధర్ అడగడంతో కాంచన సైలెంట్ అవుతుంది.   

3 /5

ఇక ఎప్పుడూ అందరికంటే త్వరగా నిద్రలేచే సుమిత్ర ఇంకా లేవకపోవడంతో దశరథకు అనుమానం వస్తుంది. ఎంత పిలిచినా లేవకపోవడం, ఒళ్లంతా చల్లగా ఉండటంతో.. దశరథ కంగారుపడుతూ శివన్నారాయణ దగ్గరికి వెళ్తాడు.   

4 /5

ఇది విన్న జ్యోత్స్న.. సుమిత్ర దగ్గరికి వెళ్లి మమ్మీ చనిపోయిందని చెబుతుంది. దాంతో పారిజాతం సుమిత్ర దగ్గరికి వెళ్లి లేపుతుంది. అయిన కూడా సుమిత్ర లేవకపోవడంతో.. అనుమానమే లేదు ఏదో అయిందనుకుంటుంది పారిజాతం.

5 /5

ఈ ప్రోమోని బట్టి చూస్తే సుమిత్రకి ఏదో జరిగినట్లే అనిపిస్తుంది. ఇదంతా తెలియాలంటే రాత్రి వచ్చే ఎపిసోడ్ వరకు వేచి చూడాల్సిందే. మరి కాసేపట్లో సుమిత్ర మత్తుగా నిద్రపోయిందా లేక కార్తీక దీపం నుండి మరో దీపం ఆరిపోయిందా అనేది తెలుస్తోంది.    

Karthika Deepam Karthika Deepam Serial Karthika Deepam Today Promo Karthika Deepam Promo Karthika Deepam Serial Today Episode Karthika Deepam Serial 13th Episode

Next Gallery

Shani Dhaiya 2026: శని ధైయా ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 2 రాశులకు 2026 కష్టాలమయం..!