Huge rush in Tirumala: ఒక్కసారిగా తిరుమల అంతా జనసంద్రంగా మారిపోయింది. భక్తులు రద్దీ అనూహ్యంగా పెరిగిపోయింది. దీంతో టీటీడీ కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది.
కలియుగ దైవం, భక్తులు కొంగు బంగారం తిరుమలలో మరోసారి భారీగా రద్దీ పెరిగిపోయింది. ఈ క్రమంలో ఎక్కడ చూసిన భక్తులే కన్పిస్తున్నారు. ఒకవైపు వరుస సెలవులు, మరోవైపు పవిత్రమైన కార్తీక మాసం కావడంతో తిరుమలలో అనూహ్యంగా రద్దీ పెరిగింది.
తిరుమలలో పెరిగిపోయిన భక్తులు రద్దీతో ఏకంగా 31 కంపార్ట్ మెంట్లు కూడా ఫుల్ గా ఉన్నాయి. ఏకంగా శిలాతోరణం వరకు కూడా భక్తులు క్యూలైన్ లలో స్వామి వారి దర్శనం కోసం పరితపిస్తున్నారు. మరోవైపు చాలా మంది కార్తీక మాసం నేపథ్యంలోకూడా స్వామివారి దర్శనం కోసం పొటెత్తారు.
దీని వల్ల తిరుమలలో భక్తులు రద్దీ పెరిగిందని టీటీడీ అధికారులు చెబుతున్నారు. పెరిగిపోయిన రద్దీనేపథ్యంలో క్యూలైన్ లలో ఉన్న భక్తులకు పాలు, టిఫిన్ లు, భోజనాలు అందజేస్తున్నట్లు టీటీడీ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా భక్తుల కోసం పలు చర్యలు చేపట్టినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
మెట్ల మార్గంగుండా స్వామివారి దర్శనం కోసం వస్తున్న భక్తులు పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఇటీవల చిరుత పులులు సంచారం నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని టీటీడీ సూచించింది. గుంపులు,గుంపులుగా రావాలని తెలిపింది. ముఖ్యంగా పెరిగిపోతున్న చలి నేపథ్యంలో కొండ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి.
దీంతో ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారు, చిన్న పిల్లలు, వయసులో పెద్దవారు పలు జాగ్రత్తలు పాటిస్తు శ్రీవారి దర్శనాలకు రావాలని టీటీడీ సూచనలు చేసింది. టోకెన్ లు లేని సర్వదర్శనం భక్తులు దాదాపు.. 18 గంటల సమయం దర్శనాలకు పడుతుందని టీటీడీ తెలిపింది.
మరోవైపు టోకెన్లు ఉన్నవారికి 3 గంటల్లో దర్శనాలు పూర్తవుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటికే వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో టీటీడీ ఎక్కడ కూడా భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపట్టింది. 31 కంపార్ట్ మెంట్స్ లలో ప్రస్తుతం భక్తులు దర్శనాల కోసం వేచి ఉంటున్నారు.