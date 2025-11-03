Karthika Purnima 2025: కార్తీక పౌర్ణమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఆరోజు తప్పకుండా చేయాల్సిన దానాలు ఏంటో తెలుసా..?

Karthika masam 2025: కార్తీక మాసంలో చేసే దానాలు, వ్రతాలు గొప్పయోగాలను ఇస్తాయని పండితులు చెబుతుంటారు. అందుకే ఈ సమయంలో ఎక్కువగా ఆలయాలు అన్ని భక్తులతో కిట కిటలాడుతుంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని దానాలు చేయాలని పండితులు చెబుతుంటారు.
దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా కార్తీక మాసం పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆలయాలు అన్ని భక్తులతో రద్దీగా ఉంటున్నాయి. అయితే.. కార్తీక మాసంలో మనం చేసుకునే వ్రతాలు, పూజలు వెయ్యిరెట్లు గొప్పఫలితాలు ఇస్తాయి.
ఈ నేపథ్యంలో కార్తీక మాసం అంతా దీపారాధన, నదీస్నానం, వనభోజనం వంటివి చేయాలంటారు. కార్తీక మాసంలో కార్తీక పౌర్ణమికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. మనం ఈసారి కార్తీక పౌర్ణమిని నవంబర్ 5న బుధవారం రోజున జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున చాలా మంది 365 వత్తులతో దీపారాధన చేస్తారు.
ఈ వత్తులు అనేవి నెయ్యిలేదా నూనెలో ముంచిన వత్తులతో వెలిగించాలి. దీపపు వత్తుల మీద కర్పూరం పెట్టి పసుపు, కుంకుమ పెట్టి వెలిగించాలి. ఈ విధంగా వెలిగిస్తే ఏడాది పాటు.. దీపం వెలిగించినంత పుణ్యం వస్తుంది.
మరోవైపు కార్తీక మాసంలో కార్తీక పౌర్ణమి రోజున కొన్నిదానాలు చేస్తే అన్నిరకాల శుభాలు ప్రాప్తిస్తాయి. పౌర్ణమి చంద్రుడికి ప్రతీక. చంద్రుడు మనస్సుకు కారకుడు. మనస్సు కంట్రోల్ లో ఉంటే అన్ని పనులు సజావుగా సాగుతాయి. అందుకే తెల్లని పదార్ధాలు.. పాలు, పెరుగు, చక్కెర,నెయ్యి, తెలుపు రంగు వస్త్రాలు.. మొదలైనవిదానంగా ఇవ్వాలి.
శక్తి ఉంటే.. కొద్దిగా బంగారం, వెండి, సాలగ్రామంలు కూడా ఎవరైన పండితులకు దానంగా ఇస్తే గొప్ప ఫలితం కల్గుతుంది.దీనితో పాటు ఉసిరి దీపాదానం, పండ్లు, మొదలైనవి కూడా దానంగా ఇవ్వవచ్చు. ఈ విధంగా దానంగా ఇస్తే జీవితంలోని అనేక సమస్యల నుంచి పరిష్కారం దొరుకుతుందని పండితులు చెబుతుంటారు.
దీనితో పాటు..పేదలకు వస్త్రదానం, అన్నార్థులకు అన్నదానం, ఆవులకు గ్రాసం.. మొదలైనవి శక్తికొలది చేస్తే శివ, కేశవులు సంతోషించి మన చెడు కర్మలను దూరం చేసి ఆశీర్వదిస్తారని పండితులు చెబుతుంటారు.