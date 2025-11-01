Karthika masam Tulsi vivah: కార్తీక మాసంలో తులసీ వివాహం ఎప్పుడు చేయాలి..?.. విశిష్టత ఏంటో తెలుసా..?

Karthika masam 2025: కార్తీకమాసంలో చాలా మంది ద్వాదశి తిథి వేళ లేదా కార్తీక పౌర్ణమి రోజున తులసీ వివాహంను ఆచరిస్తారు. ఈ క్రమంలో పండితులు ఈ విషయాల్లో కొన్ని నియమాలు పాటించాలని చెబుతుంటారు.
దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా ప్రస్తుతం కార్తీకమాస పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా శివ, వైష్ణవ ఆలయాలన్ని కూడా భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తాన ఏకాదశిని కొంత మంది నవంబర్ 1న జరుపుకుంటే మరికొంత మంది నవంబర్ 2న కూడా జరుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో కార్తీక మాసంలో ద్వాదశిని ఎంతో గొప్పదిగా పండితులు చెబుతారు.
శ్రీ మహా విష్ణువు ఆషాడ మాసంలో ఏకాదశి రోజున యోగ నిద్రలోకి వెళ్లి మరల కార్తీక మాసంలో ఏకాదశి రోజున నిద్ర నుంచి మేల్కొంటారు. అందుకే నవంబర్ 1న దేవ్ ఉత్తనీ ఏకాదశిని నిర్వహించుకున్నారు. ఆ తర్వాత నవంబర్ 2న వైకుంఠ ద్వాదశిని నిర్వహిస్తారు.ఈ రోజున చాలా మంది విష్ణు తులసీ వివాహంను పండగలా నిర్వహిస్తారు.
ముఖ్యంగా శ్రీ మహా విష్ణువు అనుగ్రహం కోసం, వివాహాల్లో వస్తున్న ఆటంకాలు దూరం అవ్వడానికి చాలా మంది తులసీవివాహనం నిర్వహిస్తారు. అదేవిధంగా నవంబర్ 2న ఉదయం తెల్లవారు జామున 4 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు మరల సాయత్రం 6 నుంచి రాత్రి 8 వరకు యోగ్యమైన సమయం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఈ సమయంలో తులసమ్మ గద్దె దగ్గర తులసీ, శ్రీ మహా విష్ణువు వివాహంను నిర్వహిస్తారు. తులసీ వివాహం రోజున తెల్లవారు జామున నిద్రలేచి, తులసీ కోటను శుభ్రం చేసుకొవాలి. ఆ తర్వాత పీటను పెట్టుకుని దాని మీద తులసీ , విష్ణుమూర్తి విగ్రహంను పెట్టుకొవాలి. పూలు, పండ్లు, మంగళ సూత్రం, జీలకర్ర బెల్లం, ఉసిరి కాయల దీపాలు, అంతర్ బట్ట.. నైవేద్యాలు మొదలైనవి పెట్టుకుని పండితుడ్ని పిల్పించుకుని ఆయన చెప్పిన విధంగా తులసీ శ్రీ మహావిష్ణువు వివాహంను చేసుకొవాలి.
కొంత మంది ద్వాదశి రోజున తులసీ వివాహం చేస్తే మరికొంత మంది కార్తీక పౌర్ణమి రోజున కూడా తులసీ వివాహంను నిర్వహిస్తారు.ఈ క్రమంలో తులసీ వివాహం వల్ల పెళ్లిలో వస్తున్న ఆటంకాలు దూరమౌతాయని పండితులు చెబుతుంటారు. మరోవైపు తులసీ వివాహనం చేస్తే ఇంట్లో శ్రేయస్సు, ధనలాభం, ధాన్యంకు ఏ మాత్రం కొదువ ఉండదని పండితులు చెబుతుంటారు.
అందుకే అనాదీగా చాలా మంది తులసీ వివాహంను సంప్రదాయంగా ఆచరించి కార్తీక దామోదరుడి అనుగ్రహంకోసం పూజలు చేస్తారు. కార్తీక మాసంలో చాలా మంది దీపదానం, నదీస్నానం, ఆకాశ దీపం, వనభోజనం వంటివి విధిగా ఆచరిస్తారు.