Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసం చివరి సోమవారం.. రేపు ఈ ఒక్కటి చేస్తే కోటి జన్మల పుణ్యఫలం మీ సొంతం..

Karthika somavaram shiva puja: కార్తీక సోమవారం రోజున విశేషంగా శివుడ్ని, విష్ణుభగవానుడ్ని పూజిస్తే అనేక దోషాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఒక్కరోజున చేయాల్సిన పూజల్ని పండితులు సూచించారు.
 
జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం కార్తీక మాసం మరో మూడు రోజుల్లో ముగియనుంది. మనం రేపు అంటే.. 17 వతేదీ సోమవారం రోజున కార్తీక మాసంలో చివరి సోమవారంను జరుపుకోబోతున్నాం. కార్తీక మాసంలో ముఖ్యంగా సోమవారంను చాలా విశేషంగా చెబుతుంటారు.  

ఈ మాసంలో చేసే పూజలు వ్రతాలు విశేషమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి.అందుకే చాలా మంది కార్తీక మాసంలో పూజలు, వ్రతాలు, శుభకార్యాలు, పెళ్లిళ్లు నిర్వహించుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో కార్తీక మాసంలో సోమవారం రోజున కొన్నిశివుడికి, విష్ణువుకు ప్రత్యేకంగా పూజిస్తే ఈ నెలంతా పూజలు చేసిన పుణ్యఫలం కల్గుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.  

కార్తీక సోమవారం రోజున శివుడికి పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యితో అభిషేకం చేయాలి. అదే విధంగా బిల్వపత్రాలను శివయ్యను పూజించుకొవాలి. జాతకంలో ఏదోషాలు ఉన్నాయో తెలియక పోతే.. సోమవారం రోజున శివయ్యకు అన్నంతో అభిషేకం చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆ అన్నంను ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి. దీనితో అన్నిరకాల సమస్యలు దూరమౌతాయి. 

అదే విధంగా అలంకార ప్రియుడైన విష్ణువును కూడా తులసీ దళాలతో పూజించుకొవాలి. అంతేకాకుండా.. విష్ణుమూర్తిని ప్రత్యేకంగా..విష్ణు సహస్రనామం, సత్యనారాయణ వ్రతం.. మొదలైనవి చేస్తే ఆయన వెంటనే ప్రసన్నుడవుతాడని పండితులు చెబుతుంటారు.  

ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో చాలా మందికి ఉదయంపూట స్నానం, దీపారాధన , ఉసిరి దానం ఇప్పటి వరకు వీలుకానీ వారు చివరకు కార్తీక సోమవారం రోజున అంటే నవంబర్ 17న శివుడు లేదా విష్ణువు ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా ఉసిరి దీపం లేదా 365 వత్తులు దీపం వెలిగిస్తే ఈ మాసం అంతా దీపారాధన చేసిన పుణ్యం వస్తుంది.

అదే విధంగా గుడిలో ఉండే స్తంభం మీద దీపారాధన చేస్తే, ధ్వజస్థంభంకు ఆకాశ దీపం, కొత్త కాషాయ జెండాను ఇస్తే మనం తెలసి, తెలియక చేసిన పనుల వల్ల వచ్చిన దోషాలు అన్ని కూడా పోతాయని పండితులు చెబుతుంటారు. అందుకే సోమవారం ఈసారి త్రయోదశి కూడా రావడం  మరింత విశేషమని పండితులు చెబుతున్నారు.  

Karthika Masam Karthika Somavaram Karshika masam Lord Shiva Puja Karthika Masam shiva puja Karthika somavaram shiva puja

