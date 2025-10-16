English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసం ఎప్పటి నుంచి..?.. విశిష్టత..?.. కార్తీక పౌర్ణమి ఈసారి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే..?

Karthika masam vrat and festival: కార్తీక మాసంను హిందువులంతా ఎంతో భక్తి, భావనలతో జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో దీపారాధన, దానాలు చేస్తే ఎంతో పుణ్యం వస్తుందని భక్తులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు.
తెలుగు మాసాలన్నింటిలో కార్తీక మాసం అంటే శివ, కేశవులకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని పండితులు చెబుతుంటారు.ఈ మాసంలో మనం చేసే పూజలు, వ్రతాలు, హోమాలు, శాంతులు వెయ్యి రెట్లు అధిక శుభఫలితాలను ఇస్తాయంటారు.  

కార్తీక మాసం ఈసారి అక్టోబర్ 22 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.  ఈ క్రమంలో కార్తీక మాసంలో శివ,కేశవులకు ప్రీతికొరకు సూర్యోదయం కంటే ముందే నిద్రలేచి  దీపారాధన చేస్తారు. కార్తీక స్నానాలు చేస్తారు. ఉసిరి చెట్టు కింద దీపారాధన చేస్తారు. ఈ మాసంలో దాన,ధర్మాలు చేస్తే ఎంతో పుణ్యం వస్తుందని తెలిసి, తెలియక చేసిన పాపాలు పోతాయని పండితులు చెబుతారు.

ఈ నేపథ్యంలో  కార్తీక మాసంలో నాలుగు సోమవారాలు వచ్చాయి. అక్టోబరు 22న బలిపాడ్యమిని, యమద్వితీయ, భగీనీహస్త భోజనం ను జరుపుకుంటాం. అదే విధంగా అక్టోబర్ 25న నాగపంచమిని జరుపుకుంటాం.  

నవంబరు 1న కార్తీక శుద్ద ఏకాదశి, నవంబర్ 2న చిలుకు ద్వాదశి, నవంబరు 4న వైకుంఠ చతుర్దశి, నవంబర్ 5కార్తీక పౌర్ణమిని వైభవంగా జరుపుకుంటాం. ముఖ్యంగా ఈ నెల అంతా కూడా చాలా మంది సూర్యోదయం  కంటే ముందే నిద్రలేచి కార్తీక స్నానాలు ఆచరిస్తారు.  

కార్తీక మాసంలో సత్యనారాయణ వ్రతాలు, శివుడికి అభిషేకాలు, విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం, లలిత సహస్రనామా పారాయణం,  మొదలైనవి చాలా ఆచరిస్తారు. అదే విధంగా తులసీ వివాహాలను కూడా నిర్వహిస్తారు.   

కార్తీక మాసంలో వనభోజనాలకు, నదీస్నానాలకు ఎక్కువగా ప్రయారిటీ  ఇస్తారు. శివుడ్ని బిల్వదళాలతో, విష్ణువును తులసీదళాలతో పూజిస్తారు. అదే విధంగా 365 వత్తులతో దీపారాధన చేస్తారు.ఈ మాసంలో మనం ఎలాంటి పూజలు, వ్రతాలు చేసిన అది వెయ్యిరెట్లు శుభఫలితాలు ఇస్తాయంటారు.

