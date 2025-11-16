karthika masam effect: కార్తీక సోమవారం రోజు అత్యంత అరుదైన యోగం ఏర్పడబోతుంది. దీని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉండనుంది. దీంతో కొన్ని రాశులు ఓవర్ నైట్ లో భారీ గా డబ్బుల లాభంను పొందుతారు. ఆ రాశులు ఏంటో చూద్దాం..
కార్తీక మాసంను అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. మరోవైపు కార్తీకం ముగియడానికి మరో మూడు రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. అయితే.. కార్తీక మాసం సోమవారంను ఎంతో పవిత్రమైందని చెబుతారు. ఈ రోజున శివయ్యను భక్తితో పూజిస్తే భోళా శంకరుడు మన కోరికలు అన్ని నెరవేరుస్తాడని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
ముఖ్యంగా కార్తీకంలో శివ, కేశవుల్ని భక్తితో పూజిస్తారు. దీపాల్ని వెలిగిస్తారు. ఉసిరి దీపదానం, 365 వత్తుల దీపారాధన, వనభోజనాలు, అభిషేకాలు, సత్యనారాయణ వ్రతాలు, నదీస్నానంలు చేస్తారు.
ఈ మాసంలో చేసే ఏ పూజలైన , మరే వ్రతాలు అయిన వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయని పండితులు చెబుతుంటారు. అందుకే ఈ మాసంకు అంతటి గొప్ప పవిత్రత ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. కార్తీక మాసం సోమవారం అదికూడా త్రయోదశి తిథి ఈసారి మనకు 17 వతేదీనాడు వస్తుంది. ఇది అరుదైన యాదృచ్చికంగా చెప్తారు. దీని ప్రభావం ద్వాదశరాశులపై ఉంటుంది.
ఈరాశుల వారికి దీని ప్రభావం వల్ల జీవితంలో పురోగతి ఉంటుంది. కోర్టు వివాదాల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. తోబుట్టువులతో ఏర్పడిన వివాదాలు సమసిపోతాయి. భార్య తరపున ఆస్తులు లభిస్తాయి.
ఈ రాశుల వారికి శీఘ్రంగా పెళ్లి సంబంధం కుదురుతుంది.సంఘంలో పరపతి కల్గిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగంలభిస్తుంది. రాదనుకునివదిలేసిన డబ్బులు తిరిగి మీ సొంతమౌతాయి.
ఈ రాశుల వారికి విదేశాలకు వెళ్లే చాన్స్ లువస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. లాటరీలు తగిచే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి. కొడుకులు విదేశాలకు చదువుల కోసం వెళ్తారు. సొంతింటి కాలసాకారం అవుతుంది. మొత్తంగా కార్తీక సోమవారం ప్రభావం వల్ల ఈ మూడు రాశులకు మంచి శుభసమయంగా చెప్పవచ్చు.