Karungali Mala: కరుంగలి మాల ధరిస్తున్నారా.. ఈ కఠినమైన నిబంధనలు మీ కోసమే..

Karungali Mala Rule and Regualations: ఒకపుడు మెడలో నవరత్నాల మాల ధరించేవారు. అవి కాకుంటే  తులసీ మాలలు వేసుకునేవారు. కానీ ఈ మధ్య కరుంగలి మాలను ఎక్కువ మంది ప్రజలు  ధరిస్తున్నారు. అయితే ఈ మాల వేసుకునే ముందు ఈ నియమ నిబంధనలు తెలుసుకుంటే బెటర్. 
కరుంగలి మాల.. చాలా మంది దేవుడిపై భక్తితో వేసుకుంటే కొంత మంది ఫ్యాషన్ తో  వేసుకుంటున్నారు.  సామాన్యుల నుండి సెలబ్రిటీల వరకు ఈ మాల ధరిస్తున్నారు. కానీ మీరు దానిని మీకు ఇష్టమొచ్చనట్టు ధరించడానికి వీలు లేదు. మీరు కరుంగలి మాల ధరిస్తే, మీరు కొన్ని నియమాలను పాటించాలని పండితులు చెబుతున్న మాట.

కరుంగలి మాల నియమాలు : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మన జాతకంలో 6వ స్థానం  గత కర్మలను సంబంధించనది. ఈ కర్మలు మన జీవితంలోని వివిధ అంశాలను ప్రభావితం చేస్తుంటాయి.  ఈ మాల కర్మలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుందని పండితులు చెబుతున్న మాట. కానీ ఈ మాల ధరించడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలు ఉన్నాయి. ఈ నియమాలను పాటించే వారికి మాత్రమే కరుంగలి మాల దాని ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది.

అబద్ధం చెప్పవద్దు: కలియుగంలో అబద్ధం చెప్పడమనేది మాములు అయిపోయింది. పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి నిద్ర పోయేవరకు వృత్తి రీత్యా అబద్దాలు ఆడటం అనేది అందరికీ సర్వ సాధారణమైపోయింది.కానీ కరుంగలి మాల ధరించే వారు అబద్ధం చెప్పవద్దు. శుక్రుడు వాక్కుకు కారణం అయితే, శని కర్మకు కారణం. కరుంగలి మాల శని గ్రహ ప్రభావానికి సంబంధించినది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అబద్దాలు చెప్పవద్దు. 

మంత్ర జపం: మాల ధరించే ముందు, "ఓం స్కందాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని ప్రతిరోజూ పదకొండు లేదా  ఇరవై ఒక్కసార్లు జపించాలి. లేకపోతే  నలభై ఒక్క రోజులు నూట ఎనిమిది సార్లు జపించడం వలన విశేష ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.  ఈ మాలను బుధవారం, గురువారం, శుక్రవారం, శనివారం  ధరించాలి. లేదా పంచమి, పౌర్ణమి, ఏకాదశి, త్రయోదశి వంటి తిథులు, వారాలు ఉన్నటు వంటి  పర్వదినాల్లో ధరిస్తే ఎక్కువ ప్రయోజనం. 

చెడు శక్తి: టాయిలెట్‌కు వెళ్లేటప్పుడు మాలను తీసివేయాలి. ఏ మతం లేదా కులానికి చెందిన వారైనా ఈ మాలను భేషుగ్గా ధరించవచ్చు. కరుంగలి మాల మనలో శక్తిని ఉద్దేజితం చేస్తుంది. ఇది చెడు శక్తిని మన నుంచి దూరంగా ఉంచుతుంది. నియమాలను పాటించడం ద్వారా మాత్రమే మనం ఈ మాల యొక్క పూర్తి ప్రయోజనాలను పొందగలము.  

సంపద, శాంతి రెండింటినీ వృద్ధి చేసే ఈ మాలను తమిళనాడులోని దిండిగల్ జిల్లా రామలింగంపట్టిలోని పాతాల సెంబు మురుగన్ ఆలయం నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చు.  ప్రస్తుతం, చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో కరుంగలి మాల ఇంటికి డెలివరీ చేస్తున్నారు. ఇదంతా నమ్మవద్దని చెబుతున్నారు.  ఈ మాల కావాలంటే గుడి నుంచి మాత్రమే తీసుకెళ్లవచ్చని పండితులు చెబుతున్న మాట. 

