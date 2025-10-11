English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Karwachauth: లావణ్య వరుణ్‌లతోపాటు సెలబ్రిటీల కార్వాచౌత్‌.. సాంప్రదాయ వేడుకలో ట్రెండింగ్ లుక్స్‌..

Karwachauth: లావణ్య వరుణ్‌లతోపాటు సెలబ్రిటీల కార్వాచౌత్‌.. సాంప్రదాయ వేడుకలో ట్రెండింగ్ లుక్స్‌..

Celebrities Karwachuth Photos: కార్వా చౌత్‌ వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా వైభవంగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు కూడా ఈ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ ఫోటోలు పంచుకున్నారు. టాలీవుడ్ తో పాటు బాలీవుడ్ నటీమణులు కార్వా చౌత్‌ 2025 జరుపుకున్నారు. ఇందులో వరుణ్ తేజ్ లావణ్య త్రిపాఠి, ప్రియాంక చోప్రా, కాజల్ అగర్వాల్‌తోపాటు పలువురు కార్వా చౌత్‌ జరుపుకున్న వేడుకల ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
1 /7

 సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు కార్వాచౌత్‌ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హీరో వరుణ్ తేజ్‌ సతీమణి, హీరోయిన్‌ లావణ్య త్రిపాఠి కూడా కార్వా చౌత్ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఈ ఫోటో సోషల్ మీడియా వేదిక షేర్ చేశారు. ఇటీవలే వారికి వాయువ్‌ తేజ్ కూడా పుట్టాడు. ఆ తర్వాత మొదటి కార్వాచౌత్ జరుపుకున్నారు  

2 /7

హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా, నిక్ జోనస్ కూడా కార్వా చౌత్ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఇందులో ఎర్ర చీర ధరించిన ప్రియాంక చోప్రా నుదుటన సింధూరం ధరించి వేడుకలు చేశారు. ఆ తర్వాత నిక్ జోనస్‌తో కలిసి ఆమె దిగిన ఫోటో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.  

3 /7

 హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా కార్వాచౌత్‌ జరుపుకున్నారు. ఆ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. తనతో పాటు బాలీవుడ్‌ నటి శిల్పా శెట్టి రాజ్ కుంద్రా కూడా కార్వా చౌత్‌ జరుపుకున్నారు. ఆమెకి రాజ్‌ కుంద్రా పాలు తాగించి ఉపవాసం విరమింపజేశారు.  

4 /7

 బాలీవుడ్ నటి మని మౌనీ రాయ్‌ అతని భర్త సూరజ్‌ నంబియార్‌తో కలిసి కార్వా చౌత్ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. టెర్రస్ పైన అద్భుతంగా లైటింగ్ తో అరేంజ్ చేసిన టేబుల్ వద్ద మౌని రాయ్‌ ఎరుపు రంగు పువ్వు ధరించి అటువైపుగా తన భర్తను చూస్తున్న ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.   

5 /7

ఇక త్వరలో తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న పరిణితి చోప్రా, రాఘవ్ చద్దాలు కూడా కార్వా చౌత్‌ పండుగ జరుపుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటో పరిణితి తన ఇంస్టా వేదికగా షేర్ చేసుకుంది. ఈ చిత్రంలో చేతికి మెహేంది కూడా పెడుతున్నాడు రాఘవ్‌ చద్దా ఆ తర్వాత కర్మ చౌత్‌కు సంబంధించిన ఫోటో పరిణితి షేర్ చేశారు  

6 /7

 ఇక కార్వా చౌత్ వేడుకలు ప్రధానంగా ఉత్తరాదిన ఎక్కువగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఈ రోజు తమ భర్తల కోసం భార్యలు ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం చంద్ర దర్శనం తర్వాత ఉపవాసం విరమిస్తారు. ఈ సాంప్రదాయ వేడుకను ఎన్నో ఏళ్లుగా పాటిస్తున్నారు. ఇందులో సినీ, సెలబ్రిటీ రాజకీయనేతలతోపాటు సాధారణ ప్రజలు కూడా జరుపుకుంటారు.  

7 /7

అయితే కార్వా చౌత్ బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీస్ ఎక్కువగా జరుపుకుంటూ ఉంటారు. వారికి సంబంధించిన ఫోటో లు సోషల్ మీడియాలో వేదికగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి దానికి తగిన ఆభరణాలు కూడా వేసుకొని తమ భాగస్వాములతో ఈ కార్వాచౌత్‌ వేడుక జరుపుకుంటారు.

Karwa Chauth 2025 Karwa Chauth celebrations Lavanya Tripathi Varun Tej Karwa Chauth Priyanka Chopra Karwa Chauth photos

Next Gallery

Kuber Dev Friendly Signs: కుబేరుడు చాలా ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరిని కూర్చోబెట్టి కోటీశ్వరులు చేయబోతున్న లక్ష్మీదేవి..