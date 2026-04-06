English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Kashmira Pardeshi IPL 2026: ఐపీఎల్‌లో మిస్టరీ గాళ్! అందంతో కుర్రాళ్ల గుండెల్ని కుదిపేసిన తెలుగు హీరోయిన్! ఎవరో తెలుసా?

Kashmira Pardeshi IPL 2026 News: ప్రస్తుతం ఇండియాలో ఎక్కడ చూసినా క్రికెట్ మానియా కనిపిస్తోంది. లీగ్ మ్యాచ్‌లు ఇప్పటికే తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లు చూసేందుకు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ కొందరు స్టేడియానికి వెళ్తారు. అయితే టీవీల్లో వీక్షించే ప్రేక్షకులకు మాత్రం.. కొందరు సెలబ్రిటీలు కూడా కనువిందు చేస్తుంటారు. తాజాగా అలాంటి ఓ సెలబ్రిటీ ఇప్పుడు అందర్ని అకర్షించింది. ఆమె సింపుల్‌గా డ్రస్సు ధరించినా.. ఆమె అందానికి క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయ్యారు. ఒక్క ఫోటోతో ఆమె ఇంటర్నెట్‌లో తెగ వైరల్ అయ్యింది. అయితే ఆమె ఎవరు అనే దానిపై ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఆమె ఎవరో తెలుసా? 
1 /5

ఆమె పేరు కాశ్మీరా పర్దేశీ.. ప్రధానంగా తమిళ, తెలుగు చిత్రాలలో నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. ఆమె తెలుగులో హీరో నాగశౌర్య సరసన 'నర్తనశాల' (2018), తమిళంలో 'శివప్పు మంజల్ పచ్చై' (2019)లో నటించగా.. అలాగే హిందీలో 'మిషన్ మంగళ్' (2019) చిత్రాలతో నటిగా అరంగేట్రం చేసింది. అదే విధంగా కాశ్మీరా 'ది ఫ్రీలాన్సర్' (2023) అనే హిందీ సిరీస్ ద్వారా ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరైంది.

2 /5

ఈ బ్యూటీ ఇటీవలే  ఏప్రిల్ 4న చెన్నైలో జరిగిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) వర్సెస్ పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS) ఐపీఎల్ 2026 మ్యాచ్ సందర్భంగా గ్యాలరీలో తళుక్కున మెరిసింది. కాశ్మీరీ పర్దేశి పంజాబ్ కింగ్స్‌ను (PBKS) సపోర్ట్ చేస్తూ కనివిందు చేసింది. కెమెరాల్లో ఈమె కనిపించిన తర్వాత నుంచి ఈమె ఎవరు అంటూ సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. 

3 /5

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోనే కాశ్మీరా పర్దేశికి ఏకంగా 22 లక్షలకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. అందులో ఆమెకు సంబంధించిన ఫొటోలతో పాటు ఫిట్‌నెస్ వీడియోలు, అద్భుతమైన ఫోటోషూట్‌లను ఆమె పోస్ట్ చేస్తూ వచ్చింది. 

4 /5

కాశ్మీరా పర్దేశి పూణేలోని సెయింట్ ఆన్స్ స్కూల్, బృహన్ మహారాష్ట్ర కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్‌లో చదువుకుంది. ఆమె ముంబైలోని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీలో ఫ్యాషన్ డిజైన్ రాణించింది.

5 /5

సినిమాల్లో నటిగా అడుగుపెట్టక ముందు కాశ్మీరా పర్దేశి ఎన్నో బ్రాండ్ల వాణిజ్య ప్రకటనలలో నటించింది. అయితే ఆమె గురించి తెలిసిన తర్వాత పంజాబ్ కింగ్స్ బ్యాటర్ నెహల్ వధేరాతో కాశ్మీరా పర్దేశి రిలేషన్‌లో ఉన్నట్లు రూమర్స్ వచ్చాయి. కానీ, ఇదే విషయంపై వారిద్దరి నుంచి ఎలా స్పందన రాలేదు.

Next Gallery

