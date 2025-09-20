English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kasthuri Shankar: 60 ఏళ్ల ముసలోడితో స్టార్ హీరోయిన్ డేటింగ్..నాగార్జున హీరోయిన్ బహిరంగ ప్రకటన!

Kasthuri Shankar Hot: గ్లామర్ రంగమైన సినీ పరిశ్రమలో, హీరోలు, హీరోయిన్లు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణుల గురించి రకరకాల గాసిప్‌లు వస్తూ ఉంటాయి. బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాలం నుండి నేటి వరకు, ఇది సాధారణమే అనే పరిస్థితి ఏర్పడింది. తాజాగా నటి కస్తూరీ శంకర్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి. 
ఒక పురుషుడు లేదా స్త్రీ కొంతవరకు ఫేమస్ అయినప్పటికీ.. కొంతమంది తమ వద్ద లేని దాని గురించి వారిపై ఆరోపణలు చేయడం ద్వారా వారి ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు సిద్ధంగా ఉంటారు. కొంతమంది తారలు వీటిని ఎప్పుడూ చూడనట్లు ప్రవర్తిస్తే, మరికొందరు ముగింపు చూసే వరకు వదిలిపెట్టరు. ఇటీవల, ఒక సీనియర్ హీరోయిన్ తనపై వస్తున్న పుకార్ల గురించి కొన్ని ఘాటైన ప్రకటనలు చేసింది.      

ఏ విషయంపైనైనా అత్యంత బహిరంగంగా మాట్లాడే వాళ్లలో నటి కస్తూరి ఒకరు. కోలీవుడ్ పరిశ్రమలో వివాదాలను రేకెత్తించడంలో ఆమె తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంది. ఈ నటి 1991లో 'ఆతా ఉన్ కోయిలే' చిత్రంతో చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టింది. మూడున్నర దశాబ్దాల కెరీర్‌లో, ఆమె తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళంలో వందకు పైగా చిత్రాలలో నటించింది.      

కస్తూరి తన కెరీర్ పీక్ లో ఉన్నప్పుడు రవికుమార్ అనే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుంది. కొన్ని సంవత్సరాలు విరామం తీసుకున్న తర్వాత, ఆమె తన రెండవ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించింది. తల్లి, చెల్లి, కోడలు వంటి పాత్రలను పోషిస్తూ బిజీగా మారింది.     

తరువాత, ఆమె సీరియల్స్ లో కూడా అరంగేట్రం చేసింది. అన్ని దక్షిణాది భాషలలో సీరియల్స్, ప్రోగ్రామ్‌లు చేసింది. స్టార్ మాలో ప్రసారమయ్యే 'ఇంటింటి గృహలక్ష్మి' సీరియల్ ద్వారా కస్తూరి తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరైంది. ఆమె తన నటనతో ఆ సీరియల్‌ను ఉన్నత స్థాయిలో ఉంచింది.    

సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే కస్తూరి శంకర్, 50 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత కూడా హాట్ డ్రెస్సులతో తన అందాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఆమె సినిమాలతో సహా ప్రతిదానికీ స్పందిస్తుంది. ఇటీవల ఒక ఛానెల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, ఆమె కెరీర్ తొలినాళ్లలో తన గురించి వ్యాపించిన భయంకరమైన పుకారు గురించి మాట్లాడింది.     

"ఆమె తమిళనాడుకు చెందిన 60 ఏళ్ల వ్యక్తితో ప్రేమ వ్యవహారం నడుపుతోందని, అతను ఆమెకు లండన్‌లో ఇల్లు కొన్నాడని పుకార్లు వచ్చాయి. దీనితో నేను చాలా బాధపడ్డాను. నేను బయటకు వెళ్లడానికి భయపడ్డాను, కానీ అప్పుడు నాన్న అవును అని అన్నారు ఎందుకంటే అలాంటి వ్యక్తిని కనుగొనడం చాలా కష్టం."     

"ఇవన్నీ కేవలం పుకార్లు. వారు నన్ను బయటకు వెళ్లి ధైర్యంగా నిలబడమని ప్రోత్సహించారు. కానీ, నా తల్లి ఈ గాసిప్ విన్నప్పుడు, ఆమె భయపడి వెంటనే ఒక సంబంధాన్ని కనుగొని రెండేళ్లలోపు నన్ను వివాహం చేసుకుంది" అని నటి చెప్పింది. ఆమె ప్రకటనలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, 60 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త ఎవరు, కస్తూరికి బంధువు ఎవరు అని నెటిజన్లు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.    

