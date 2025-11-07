English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Katrina Kaif Couple: పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన కత్రినా కైఫ్.. ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టిన విక్కి కౌశాల్..

Katrina Kaif Couple: పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన కత్రినా కైఫ్.. ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టిన విక్కి కౌశాల్..

katrina kaif and Vicky Kaushal: తమ ఆనందాన్ని విక్కి కౌశాల్ సోషల్ మీడియాలో వేదికగా పంచుకున్నారు.  కత్రినా పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిందని పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ, ఫ్యాన్స్ పెద్ద ఎత్తున విషేస్ చెబుతున్నారు.
 
కత్రినా కైఫ్ విక్కి కౌశాల్ దంపతులు అభిమానులకు మరో శుభవార్త చెప్పారు. తాజాగా పండంటి మగ బిడ్డకు కత్రినా జన్మనిచ్చిందని విక్కి కౌశాల్ సోషల్ మీడియా వేదికగా తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.

మా ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా  ఈరోజు నవంబర్ 7న  బాబు పుట్టాడని, మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు కావాలంటూ కూడా పోస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు,ఫ్రెండ్స్, కుటుంబ సభ్యులు ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెబుతున్నారు. 

ఎన్నో  ఏళ్లుగా తమ ప్రేమ తర్వాత.. పెద్దలను ఒప్పించి కత్రినా కైఫ్ విక్కీ కౌశల్ 2021లో రాజస్థాన్‌లోని సిక్స్ సెన్సెస్ ఫోర్ట్ బర్వారాలోని సుందరమైన ప్రాంతంలో వివాహం చేసుకున్నారు. కొద్ది మంది దగ్గరి కుటుంబ సభ్యులు,   సన్నిహితుల వీరి పెళ్లి గ్రాండ్ గా జరిగింది.   

అదే విధంగా కత్రినా కైఫ్ విక్కి కౌశాల్ నటించి బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ సాధించిన ఛావా మూవీ ప్రమోషన్లలో,  మూవీ సక్సెస్ తర్వాత పలు స్పెషల్ ఈవెంట్లలో పాల్గొన్నారు. ఆతర్వాత అనూహ్యంగా కత్రినా కైఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనౌన్స్ మెంట్ చేశాక చాలా వరకు ప్రైవేసీ మెయింటైన్ చేస్తు రెస్ట్ లో ఉన్నారు.   విక్కీ కౌశల్ తరచుగా సామాజిక,  చలనచిత్ర కార్యక్రమాలకు హాజరవుతూ కనిపించారు.   

ఈ క్రమంలో తమకు పండంటి బిడ్డ జన్మించడంతో  కత్రినా కైఫ్, విక్కి కౌశాల్ దంపతులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న విక్కి కౌశాల్ మాట్లాడుతూ.. తండ్రి కావడం కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నాడో చెప్పాడు.  ఇది ఒక గొప్ప వరమని, ఆనందమైన సమయం అని నేను అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.

బాలీవుడ్ సెలబ్రీటీలు, కత్రినా, విక్కి కౌశాల్ అభిమానులు ఈ వార్త విని ఫుల్ పండగ చేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు గతంలో బాలీవుడ్ ఆస్ట్రాలజర్ అనిరుధ్ కుమార్ మిశ్రా కత్రినా దంపతులకు  కూతురు పుడతారని జోస్యం చెప్పారు. దీంతో ప్రస్తుతం కత్రినా దంపతులకు కొడుకు పుట్టడంతో నెటిజన్లు ఆయనను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.

