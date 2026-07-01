/Katrina Kaif: ఈ స్టార్ హీరోయిన్ పదో తరగతి కూడా పాస్ అవ్వలేదు.. అయినా ఒక్క సినిమాకు రూ.25 కోట్లు సంపాదిస్తుంది!

Katrina Kaif Net Worth: నటి కత్రినా కైఫ్ నికర విలువ: 10వ తరగతి కూడా పాస్ కాకుండానే, ఇండస్ట్రీలోని ఈ అగ్ర కథానాయిక ఇప్పుడు కోట్ల రూపాయలు సంపాదించింది. ఈ స్టార్ నటి ఎవరో తెలుసుకోవడానికి ఈ కథనాన్ని చదవండి.
హీరోయిన్ అవ్వడం అంత సులభం కాదు. అవకాశాలు రావడం కష్టం. కానీ వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం కూడా అంతే కష్టం. చాలా మంది హీరోయిన్లు హీరోయిన్లుగా రాణిస్తూ, తమ నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. అయితే అలాంటి ఓ హీరోయిన్.. పదో తరగతి కూడా పాసవ్వకుండా కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తోంది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరో తెలుసా?
మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న హీరోయిన్ స్కూల్లో పెద్దగా చదువుకోకపోయినా.. పదో తరగతి పాస్ అవ్వకపోయినా.. కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తోంది. ఒక్కో సినిమాకు ఆమె పారితోషికం రూ.25 కోట్లు వరకు ఉంటుందని అంచనా.
అదే విధంగా ఆమె పేరిట ఆస్తులు దాదాపుగా రూ.200 కోట్లకు మేర ఉంటాయని బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆ అందాల భామ తెలుగులో వెంకటేష్, బాలకృష్ణ వంటి దిగ్గజ నటుల సరసన నటించి ఆకట్టుకుంది. ఆమె పేరు కత్రినా కైఫ్.
ఆమె తెలుగులో కేవలం రెండు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించింది. విక్టరీ వెంకటేష్ సరసన 'మల్లేశ్వరి' సినిమా చేసింది. 'మల్లేశ్వరి' సినిమా ఘన విజయం సాధించింది. దానితో ఆమెకు టాలీవుడ్లో మరో అవకాశం లభించింది.
నందమూరి బాలకృష్ణ కథానాయకుడిగా నటించిన 'అల్లరి పిడుగు' చిత్రాన్ని నిర్మించారు. కానీ ఈ సినిమా పెద్దగా విజయం సాధించలేదు. దీంతో ఆమెకు టాలీవుడ్ను వదిలి బాలీవుడ్ బాట పట్టింది.
ఈమె ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్ స్థాయికి చేరింది. అంతేకాదు, కత్రినా కైఫ్ బాలీవుడ్ హీరో విక్కీ కౌశల్ను వివాహం చేసుకుంది. పెళ్లి తర్వాత ఈమె పెద్దగా సినిమాల్లో నటించకపోవడం గమనార్హం.