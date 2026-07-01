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Katrina Kaif: ఈ స్టార్ హీరోయిన్ పదో తరగతి కూడా పాస్ అవ్వలేదు.. అయినా ఒక్క సినిమాకు రూ.25 కోట్లు సంపాదిస్తుంది!

Written ByHarish Darla
Published: Jul 01, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:20 PM IST

Katrina Kaif Net Worth: నటి కత్రినా కైఫ్ నికర విలువ: 10వ తరగతి కూడా పాస్ కాకుండానే, ఇండస్ట్రీలోని ఈ అగ్ర కథానాయిక ఇప్పుడు కోట్ల రూపాయలు సంపాదించింది. ఈ స్టార్ నటి ఎవరో తెలుసుకోవడానికి ఈ కథనాన్ని చదవండి.

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కత్రినా కైఫ్ సంపాదన..

హీరోయిన్ అవ్వడం అంత సులభం కాదు. అవకాశాలు రావడం కష్టం. కానీ వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం కూడా అంతే కష్టం. చాలా మంది హీరోయిన్లు హీరోయిన్లుగా రాణిస్తూ, తమ నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. అయితే అలాంటి ఓ హీరోయిన్.. పదో తరగతి కూడా పాసవ్వకుండా కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తోంది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరో తెలుసా?

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కత్రినా కైఫ్ సంపాదన..

మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న హీరోయిన్ స్కూల్లో పెద్దగా చదువుకోకపోయినా.. పదో తరగతి పాస్ అవ్వకపోయినా.. కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తోంది. ఒక్కో సినిమాకు ఆమె పారితోషికం రూ.25 కోట్లు వరకు ఉంటుందని అంచనా.

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కత్రినా కైఫ్ సంపాదన..

అదే విధంగా ఆమె పేరిట ఆస్తులు దాదాపుగా రూ.200 కోట్లకు మేర ఉంటాయని బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆ అందాల భామ తెలుగులో వెంకటేష్, బాలకృష్ణ వంటి దిగ్గజ నటుల సరసన నటించి ఆకట్టుకుంది. ఆమె పేరు కత్రినా కైఫ్.

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కత్రినా కైఫ్ సంపాదన..

ఆమె తెలుగులో కేవలం రెండు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించింది. విక్టరీ వెంకటేష్ సరసన 'మల్లేశ్వరి' సినిమా చేసింది. 'మల్లేశ్వరి' సినిమా ఘన విజయం సాధించింది. దానితో ఆమెకు టాలీవుడ్‌లో మరో అవకాశం లభించింది.

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కత్రినా కైఫ్ సంపాదన..

నందమూరి బాలకృష్ణ కథానాయకుడిగా నటించిన 'అల్లరి పిడుగు' చిత్రాన్ని నిర్మించారు. కానీ ఈ సినిమా పెద్దగా విజయం సాధించలేదు. దీంతో ఆమెకు టాలీవుడ్‌ను వదిలి బాలీవుడ్ బాట పట్టింది.

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కత్రినా కైఫ్ సంపాదన..

ఈమె ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోయిన్ స్థాయికి చేరింది. అంతేకాదు, కత్రినా కైఫ్ బాలీవుడ్ హీరో విక్కీ కౌశల్‌ను వివాహం చేసుకుంది. పెళ్లి తర్వాత ఈమె పెద్దగా సినిమాల్లో నటించకపోవడం గమనార్హం.

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