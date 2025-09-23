English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Katrina Kaif: జాక్‌పాట్‌ కొట్టిన 'ఛావా' హీరో.. గర్భం దాల్చిన స్టార్ హీరోయిన్ కత్రినా కైఫ్‌

Katrina Kaif Pregnancy: Her Baby Bump Pic Goes Viral: సినీ పరిశ్రమలో మరో స్టార్‌ జంట తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారు. ఈ ఏడాది ఛావా సినిమాతో భారీ విజయం పొందిన విక్కీ కౌశల్‌ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ప్రమోషన్‌ పొందాడు. తామిద్దరం తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నట్లు భార్య కత్రీనా కైఫ్‌తో కలిసి విక్కీ ప్రకటించాడు. పంచుకున్న ఫొటో వైరల్‌గా మారింది.
అందాల తార కత్రినా కైఫ్‌ తల్లి కాబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా గర్భంతో ఉన్న ఫొటోను ఆమె పంచుకుంది. ఆమె బేబీ బంప్ ఫొటో వైరల్‌గా మారింది. తన భర్త విక్కీతో కలిసి దిగిన ఫొటో షేర్‌ చేసింది. సినీ పరిశ్రమ నుంచి వారికి అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

విక్కీ, కౌశల్‌ జంటపై గతంలో ఎన్నోసార్లు పుకార్లు రాగా.. తాజాగా అధికారికంగా తెలిసింది. 'సంతోషం, కృతజ్ఞతతో నిండిన హృదయాలతో మా జీవితంలోని అత్యుత్తమ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే మార్గంలో..' అని కత్రినా ఫొటోను పంచుకుంది. కత్రినాకు సోషల్‌ మీడియా నుంచి అభినందనల వెల్లువ కురుస్తోంది. 

ఆ జంటకు జాన్వీ కపూర్, వరుణ్ ధావన్, ఆయుష్మాన్ ఖురానా, అనుష్క శర్మ తదితర సినీ నటీనటులు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా విక్కీ, కత్రినాకు దీవెనలు, ఆశీర్వాదం అందిస్తున్నారు.

సినీ పరిశ్రమలో స్టార్‌ జంటగా ఉన్న విక్కీ, కత్రినా డిసెంబర్ 2021లో వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. సినీ పరిశ్రమలో అద్భుతమైన జంటగా గుర్తింపు పొందిన విక్కీ, కత్రినాపై సోషల్‌ మీడియాలో పలు వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

గర్భం దాల్చిన విషయం తెలుసుకున్న ఈ జంట ఫొటో షూట్‌ కూడా చేసుకున్నారు. వారిద్దరూ పంచుకున్న ఫొటో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. కత్రినా గర్భాన్ని విక్కీ ఆత్మీయంగా స్పర్శిస్తూ కనిపించాడు. బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌లో ఈ ఫొటో ఉంది.

ఇప్పటికే కత్రినా కైఫ్‌ ప్రసవానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఫొటో కనిపిస్తోంది. దీపావళిలోపు కత్రీనా కైఫ్‌ ప్రసవిస్తుందని తెలుస్తోంది. కాగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఇప్పటికే వరుణ్‌ తేజ్‌ తండ్రి అయిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ జంట అవుతుండడంతో సినీ పరిశ్రమలో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది.

