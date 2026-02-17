English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kaveri Baruah: 42 రూల్స్‌పై దిగొచ్చిన కావేరి బరువా.. అల్లు అర్జున్‌కు బహిరంగ క్షమాపణలు

Kaveri Baruah Step Down And Apologises To Allu Arjun A Head 42 Rules Comments: దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమపై.. ముఖ్యంగా అల్లు అర్జున్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపడంతో ఎట్టకేలకు కావేరి బరూవా క్షమాపణలు కోరారు. తన తప్పులు తెలుసుకుని క్షమాపణ చెబుతూ బహిరంగ లేఖ విడుదల చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
పాన్ ఇండియా స్టార్ అల్లు అర్జున్‌పై ఇటీవల ఓ పాడ్‌కాస్ట్‌లో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన బ్రాండ్ స్ట్రాటజర్ కావేరి బరూవా ఎట్టకేలకు దిగివచ్చారు. అల్లు అర్జున్‌ వ్యవహార శైలిపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఆమె బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పారు. ఈ మేరకు ఓ లేఖను విడుదల చేశారు.

'సినీ నటుడు అల్లు అర్జున్‌ను కలవాలంటే 42 రూల్స్ పాటించాలి' అని బ్రాండ్ స్ట్రాటజర్ కావేరి బరూవా ఇటీవల ఓ పాడ్‌కాస్ట్‌లో చెప్పారు. అల్లు అర్జున్‌ను తలెత్తి చూడరాదు.. షేక్‌ హ్యాండ్‌ ఇవ్వొద్దు.. దూరంగా ఉండాలి వంటి నిబంధనలు అల్లు అర్జున్‌ను కలిసే సమయంలో పాటించాలని కావేరి బరూవా తెలిపారు. ఈ వ్యాఖ్యలు విన్న తర్వాత అవతలి వైపు ఉన్న యాంకర్‌ ఆశ్చర్యపోయారు. దీంతో ఆ వీడియో కాస్త వైరల్‌గా మారింది.

తమ అభిమాన హీరోపై ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడంపై అల్లు అర్జున్‌ అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా తెలుగు సినీ పరిశ్రమ కూడా విస్తుపోయింది. ఈ వ్యవహారాన్ని టాలీవుడ్‌ తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. అయితే అప్పటికే అల్లు అర్జున్‌ టీమ్‌ స్పందించి.. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించింది.

తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపడంతో సోషల్ మీడియాలో కావేరి బరూవా పాడ్‌కాస్ట్‌ను డిలీట్‌ చేశారు. అనంతరం వెనక్కి తగ్గిన కావేరి బరూవా తన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అల్లు అర్జున్‌కు క్షమాపణలు చెప్పారు. తన వ్యాఖ్యలు తప్పుగా బయటకు వెళ్లాయని వివరణ ఇచ్చారు.

తనవల్ల హీరో గౌరవానికి భంగం కలిగి ఉంటే క్షమించాలని కావేరి బరూవా ప్రకటన విడుదల చేశారు. తాను చెప్పిన 42 రూల్స్ అనే మాట తన కల్పితమేనని ప్రకటించారు. 42 రూల్స్‌కు సంబంధించిన లిస్ట్ ఎవరు విడుదల చేశారో తనకు తెలీదని.. తాను ఎలాంటి పత్రాన్ని జారీ చేయలేదని కావేరి వివరణ ఇచ్చారు.

అల్లు అర్జున్‌కు 42 రూల్స్‌ గురించి తాను చేసిన ఆరోపణలలో ఎలాంటి నిజం లేదని కావేరి బరూవా కొట్టిపారేశారు. తన వ్యాఖ్యలను వాస్తవమని ఎవరూ తీసుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. అల్లు అర్జున్‌పై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలకు చింతిస్తున్నానని.. ప్రతిష్టకు భంగం కలగడంతో అల్లు అర్జున్‌కు క్షమాపణలు చెబుతున్నట్లు కావేరి ప్రకటనలో తెలిపారు. తనకు అల్లు అర్జున్‌ అంటే ఎంతో గౌరవం ఉందని ప్రకటించారు.

