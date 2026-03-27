Kavitha New Journey: అత్తగారింటి నుంచి శ్రీరామనవమి రోజు కవిత కొత్త ప్రస్థానం

Kavitha New Political Journey: సొంత తండ్రి ఆగ్రహానికి గురయి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురయిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత శ్రీరామనవమి రోజు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కొత్త పార్టీని పెడతానని నిర్ణయం తీసుకోగా.. అంతకుముందు సీతారాముల కల్యాణంలో పాల్గొన్నారు.
సొంత పార్టీ వ్యవహారం లీక్ చేసి అనంతరం.. పార్టీ నాయకత్వంపై అడ్డగోలు విమర్శలు చేసి సొంత తండ్రి కేసీఆర్ ఆగ్రహానికి గురయి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురయిన కవిత కీలక ప్రకటన చేశారు. శ్రీరామనవమి రోజు కొత్త రాజకీయ జీవితం ప్రారంభించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
గతంలో పుట్టిల్లు అంటే కల్వకుంట్ల ఇంటి నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న కవిత రాజకీయం చేయగా.. ఇప్పుడు అత్తగారింటి నుంచి అంటే నిజామాబాద్ నుంచి కొత్త రాజకీయం ప్రారంభించారు. నిజామాబాద్లోనే రాజకీయ పార్టీ పెట్టబోతున్నట్లు ప్రకటించారు.
నిజామాబాద్లోని ఖిల్లా రామాలయంలో జరిగిన శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో కవిత తన భర్త అనిల్ కుమార్తో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసిన అనంతరం సీతారాముల కల్యాణం తిలకించారు.
సీతారాములకు పట్టువస్త్రాలు, పూజా సామగ్రి అందించి కవిత మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. కల్యాణోత్సవాన్ని ఆద్యంతం తిలకించారు. ఈ కల్యాణోత్సవంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ను కవిత కలిసి కొద్దిసేపు మాట్లాడడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో పాల్గొన్న అనంతరం నిజామాబాద్లోని తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయంలో కవిత తన కొత్త రాజకీయ పార్టీ విషయాన్ని ప్రకటించారు. ఏప్రిల్ 25వ తేదీన పార్టీ పేరు, అజెండా, జెండా ప్రకటిస్తామని కవిత వెల్లడించారు.