Kavya Kalyanram: టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ ఆ తర్వాత హీరోయిన్గా మారి తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. చిన్నప్పుడే పలు సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ బ్యూటీ.. పెద్దయ్యాక హీరోయిన్గా కూడా వరుస అవకాశాలు అందుకుంటోంది. తాజాగా కావ్య ఓ స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని పెళ్లి చేసుకోబోతుందనే వార్త నెట్టింట్లో చక్కర్లు కొడుతుంది.
కావ్య కళ్యాణ్ రామ్.. ఈ పేరు గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా అనేక సినిమాల్లో మెప్పించిన ఈ అమ్మడు.. ఆ తర్వాత హీరోయిన్గా మసూద, బలగం, ఉస్తాద్ సినిమాలతో మెప్పించింది. ముఖ్యంగా ‘బలగం’ సినిమా భారీ హిట్ సాధించడంతో కావ్యకు మరింత క్రేజ్ వచ్చింది. ప్రస్తుతం పలు కొత్త ప్రాజెక్టులతో బిజీబిజీగా ఉంది కావ్య.
ఇక సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలో కూడా కావ్య చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. తరచూ తన ఫోటోలు, వీడియోలు పంచుకుంటూ అభిమానులతో టచ్లో ఉంటోంది. ఆమె పోస్ట్ చేసే ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. ప్రస్తుతం కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ పెళ్లి గురించి టాలీవుడ్లో ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతోంది.
ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి పెద్ద కుమారుడు, గాయకుడు, సంగీత దర్శకుడు కాల భైరవతో కావ్య ప్రేమలో ఉందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. సింగర్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన కాల భైరవ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా కూడా దూసుకుపోతున్నాడు. గాయకునిగా, సంగీత దర్శకుడిగా మంచి విజయాలే సాధించాడు కాల భైరవ.
ఇక గత కొన్నేళ్లుగా కాల భైరవ, కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ మధ్య స్నేహం ప్రేమగా మారిందని టాలీవుడ్ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది. వీరిద్దరూ చాలా కాలంగా డేటింగ్ చేస్తున్నారని, ఇప్పటికే ఇరు కుటుంబాలు కూడా వారి ప్రేమను అంగీకరించాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక ఈ ఏడాదిలోనే వీరి పెళ్లి జరిగే అవకాశం ఉందని కూడా సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఇప్పటికే కీరవాణి చిన్న కుమారుడు సింహా కోడూరి.. ప్రముఖ నటుడు మురళి మోహన్ మనవరాలిని వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు పెద్ద కుమారుడు కాల భైరవ పెళ్లి కూడా జరగబోతుందన్న వార్తలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. అయితే ఇప్పటివరకు ఈ వార్తలపై అటు కావ్ గానీ.. ఇటు కాల భైరవ గానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. దీంతో వీరి ప్రేమ, పెళ్లి వార్తలు నిజమా కాదా అన్నది తెలియాలంటే అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.