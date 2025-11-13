Kavya Maran-Anirudh Ravichander Relationship: హైదరాబాద్ సన్రైజర్స్ ఓనర్ కావ్య మారన్తో కోలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ ప్రేమలో ఉన్నాడని.. కొన్నాళ్లుగా పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి. త్వరలోనే వీరిద్దరు పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నట్లు కోలీవుడ్ మీడియా కోడై కూస్తోంది. అయితే తాజాగా ఈ జంట సీక్రెట్గా ఫారిన్ వెళ్లిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అనిరుధ్, కావ్య మారన్ ఫారిన్లో సీక్రెట్గా షికార్లు చేస్తూ ఫ్యాన్స్కు దొరికిపోయారు. దాంతో మరోసారి వీరి లవ్ స్టోరీ హాట్ టాపిక్గా మారింది. అనిరుధ్, కావ్య మారన్ జంటగా ట్రిప్ వెళ్లినట్లుగా తెలుస్తోంది.
ఓ యూట్యూబర్ తీసిన వీడియోలో అనుకోకుండా ఈ జంట కెమెరాకి చిక్కింది. వీధుల్లో షికార్లు చేస్తుండగా.. ఈ లవ్ బర్డ్స్ కెమెరాకి రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిపోయారు. ప్రస్తుతం వీరి ఫొటోలు నెట్టింట్లో వైరల్గా మారాయి.
వైరల్ ఫొటోలతో అనిరుధ్, కావ్య మారన్ పెళ్లి వార్తలు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. ఈ జంటకి నెటిజన్లు కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నారు. పెళ్లి కబురు వినిపించడం ఒక్కటే మిగిలిందని అంటున్నారు. మరికొందరు నెటిజన్లు మాత్రం సీక్రెట్ లవర్స్ భలే దొరికేశారంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
అనిరుధ్, కావ్య మారన్ ప్రేమాయణం గురించి ఇరువురి కుటుంబ సభ్యులకు తెలుసని.. పెద్దల అంగీకారంతోనే ఈ జంట పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నట్లు సమాచారం. మరి ఈ వార్త నిజమేనా..? కాదా..? అనేది తెలియాలంటే వాళ్లిద్దరూ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసే వరకు ఆగాల్సిందే.
ప్రస్తుతం కోలీవుడ్లో టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా కొనసాగుతోన్నా అనిరుధ్.. దక్షిణాదిలోనే హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ అందుకుంటున్నాడు. మరోవైపు ఐపీఎల్లో హైదరాబాద్ సన్రైజర్స్ టీమ్కు సహ యజమానురాలిగా, ఛైర్మన్గా వ్యవహరిస్తోంది కావ్య మారన్. సోషల్ మీడియాలో కావ్య పాపకి భారీగానే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.