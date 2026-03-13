English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kavya Maran: పాక్ ఓవర్ యాక్షన్ ప్లేయర్‌ని కొనుగోలు చేసిన కావ్య పాపకి ఊహించని ఝలక్..!

Kavya Maran: క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఎవరూ ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఐపీఎల్ జట్టు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ సిస్టర్ ఫ్రాంచైజీ అయిన 'సన్‌రైజర్స్ లీడ్స్' పాకిస్థాన్ లెగ్ స్పిన్నర్ అబ్రార్ అహ్మద్‌ను భారీ ధర వెచ్చించి కొనుగోలు చేయడం ఇప్పుడు రచ్చ లేపుతోంది. ఐపీఎల్‌లో సన్ రైజర్స్ మ్యాచ్‌లను బాయ్‌కాట్ చేయాలంటూ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 
 
1 /5

ఇంగ్లాండ్‌కు చెందిన ప్రతిష్ఠాత్మక క్రికెట్ లీగ్ ద హండ్రెడ్ 2026 వేలంలో జరిగిన ఒక ఘటన ఇప్పుడు భారత్‌లో పెను వివాదానికి దారితీసింది. పాకిస్థాన్ స్పిన్నర్ అబ్రార్ అహ్మద్‌ను కావ్యా మారన్ నేతృత్వంలోని సన్‌రైజర్స్ లీడ్స్ కొనుగోలు చేయడం సోషల్ మీడియాలో పెను వివాదానికి దారితీసింది. కావ్య మారన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఇప్పుడు పెద్ద దుమారాన్నే రేపుతోంది. గతంలో భారత్‌కు వ్యతిరేకమైన పోస్టులు పెట్టిన ఆటగాడిని ఎలా కొనుగోలు చేస్తావని కావ్య మారన్‌ను నెటిజన్లు టార్గెట్ చేస్తున్నారు.  

2 /5

లండన్‌లో జరిగిన ద హండ్రెడ్ ప్లేయర్ డ్రాఫ్ట్‌లో అబ్రార్ అహ్మద్ పేరు రాగానే ఫ్రాంచైజీల మధ్య పోటీ నెలకొంది. తొలుత ట్రెంట్ రాకెట్స్ 1,00,000 పౌండ్లతో బిడ్డింగ్ ప్రారంభించగా, కావ్య మారన్ నేతృత్వంలోని సన్‌రైజర్స్ లీడ్స్ పట్టువదలకుండా పోరాడింది. చివరికి 1,90,000 పౌండ్లు (సుమారు రూ. 2.34 కోట్లు) వెచ్చించి అబ్రార్‌ను సొంతం చేసుకుంది.   

3 /5

అయితే అబ్రార్‌ను కొని విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న సన్ రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీకి మరో షాక్ తగిలింది. సన్ రైజర్స్ లీడ్స్ X అకౌంట్ సస్పెండ్ అయింది. రూల్స్ ఉల్లంఘించిన అకౌంట్లను X సస్పెండ్ చేస్తుందని ఆ పేజ్‌లో ఉంది. యూజర్లు రిపోర్ట్ చేయడం కూడా ఓ కారణంగా తెలుస్తోంది. ఫ్రాంచైజ్ ఓనర్ కావ్య మారన్‌పై ఫైర్ అవుతున్న ఫ్యాన్స్.. ఐపీఎల్‌లో SRH మ్యాచ్‌లను బాయ్‌కాట్ చేయాలని సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేస్తున్నారు.  

4 /5

ద హండ్రెడ్ వేలానికి ముందు ఐపీఎల్ జట్లు ఉన్న యాజమాన్యాలు ఏవి కూడా పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేయవని అంతర్జాతీయ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఎంఐ లండన్, సన్‌రైజర్స్ లీడ్స్, సదరన్ బ్రేవ్, మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ వంటి జట్లు పాక్ ప్లేయర్లకు దూరంగా ఉంటాయని బిబిసి వంటి సంస్థలు విశ్లేషించాయి.   

5 /5

కానీ కావ్య మారన్ ఆ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ అబ్రార్‌ను టీమ్‌లోకి తీసుకుంది. మన దేశాన్ని కించపరిచేలా పోస్టులు పెట్టిన వ్యక్తికి భారత ఫ్రాంచైజీ సపోర్టు ఇవ్వడం ఏంటనే ప్రశ్నలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కావ్య మారన్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ "ఎందుకు కావ్య ఇలా చేశావు..?" అంటూ ఫుల్ ట్రోలింగ్ మొదలైంది. మరి అభిమానుల నుంచి ఇంత నెగెటివిటి ఎదుర్కొంటున్న కావ్య ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాలి.  

