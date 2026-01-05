English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kavya Maran: లగ్జరీ అంటే కావ్య పాపదే.. ఆమె గ్యారేజ్‌లో కోట్ల కోట్ల కార్లు ఇవే!

Kavya Maran Luxurious Cars Collection Know The Models And Price List: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌)లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే కావ్య మారన్‌ వార్తలు ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్‌లో ఉంటాయి. సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ (ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌) సహ యజమాని కావ్య పాప కార్ల గ్యారేజీ తళతళ మెరిసే కార్లు ఉన్నాయి. ఐపీఎల్‌ సుందరాంగి కావ్య మారన్‌ కార్ల గ్యారేజ్‌లో ఏయే కార్లు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
1 /5

ఐపీఎల్‌ సుందరాంగి కావ్య మారన్‌ వార్తలు ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్‌లో ఉంటాయి. ఆమెకు సంబంధించిన విషయాలు అందరికీ ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. కావ్య పాప కార్లకు సంబంధించి కూడా ఒక వార్త తిరుగుతోంది. ఆమె గ్యారేజ్‌లో విలాసవంతమైన కార్లు ఏమి ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

2 /5

సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ (ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌) సహ యజమాని కావ్య పాప గ్యారేజ్‌లో రోల్స్‌ రాయిస్‌ ఫాంథామ్‌ 8 ఈడబ్ల్యూబీ ఉంది. అత్యంత విలాసవంతమైన ఈ కారు ఖరీదు రూ.12.28 కోట్లు ఉంటుంది.

3 /5

కావ్య పాప గ్యారేజ్‌లో బెంట్లీ బంటయగా ఎల్‌డబ్ల్యూబీ కారు ఉంది. ఈ కారు ధర రూ.6 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది.

4 /5

ఫెరారీకి చెందిన రోమా కారు కావ్య మారన్‌ వద్ద ఉంది. ఈ కారు విలువ దాదాపు రూ.3.76 కోట్లు ఉంటుంది.

5 /5

లగ్జరీ బ్రాండ్‌కు చెందిన బీఎండబ్ల్యూలోని ఐ7 కారు కావ్య పాప వద్ద ఉంది. ఈ కారు విలువ రూ.2.13 కోట్లు ఉండవచ్చు.

Kavya Maran IPL Team luxury cars Bentley Bentayga LWB Ferrari Roma BMW i7 Car Rolls Royce Phantom 8 EWB Ferrari Roma Car Bentley Bentayga LWB Car Sunrisers Hyderabad IPL

