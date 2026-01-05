Kavya Maran Luxurious Cars Collection Know The Models And Price List: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే కావ్య మారన్ వార్తలు ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్లో ఉంటాయి. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ఎస్ఆర్హెచ్) సహ యజమాని కావ్య పాప కార్ల గ్యారేజీ తళతళ మెరిసే కార్లు ఉన్నాయి. ఐపీఎల్ సుందరాంగి కావ్య మారన్ కార్ల గ్యారేజ్లో ఏయే కార్లు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ఎస్ఆర్హెచ్) సహ యజమాని కావ్య పాప గ్యారేజ్లో రోల్స్ రాయిస్ ఫాంథామ్ 8 ఈడబ్ల్యూబీ ఉంది. అత్యంత విలాసవంతమైన ఈ కారు ఖరీదు రూ.12.28 కోట్లు ఉంటుంది.
కావ్య పాప గ్యారేజ్లో బెంట్లీ బంటయగా ఎల్డబ్ల్యూబీ కారు ఉంది. ఈ కారు ధర రూ.6 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది.
ఫెరారీకి చెందిన రోమా కారు కావ్య మారన్ వద్ద ఉంది. ఈ కారు విలువ దాదాపు రూ.3.76 కోట్లు ఉంటుంది.
లగ్జరీ బ్రాండ్కు చెందిన బీఎండబ్ల్యూలోని ఐ7 కారు కావ్య పాప వద్ద ఉంది. ఈ కారు విలువ రూ.2.13 కోట్లు ఉండవచ్చు.