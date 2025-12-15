English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL 2026: కావ్య పాప ప్లానింగ్ అదిరిందిగా.. ఈ స్టార్ ఆటగాళ్లను ఎవ్వరూ ఊహించలేరు..!

IPL 2026: కావ్య పాప ప్లానింగ్ అదిరిందిగా.. ఈ స్టార్ ఆటగాళ్లను ఎవ్వరూ ఊహించలేరు..!

SRH Auction Strategy 2025: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ టీమ్ రేపు జరగబోయే ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి రూ. 25.5 కోట్ల పర్స్‌తో సిద్ధంగా ఉంది. వారికి 10 ప్లేయర్ల స్లాట్లు అందుబాటులో ఉండగా.. ఇండియన్ స్పిన్నర్, బ్యాకప్ ఓపెనర్, ఫినిషర్లు, పేసర్‌లు, బ్యాకప్ బ్యాటర్‌ల కోసం కావ్య పాప తన ప్లాన్‌ను సిద్దం చేసింది. ఈసారి ఎలాగైనా కప్పు గెలవాలనే పంతంతో ఉంది. 
SRH.. వేలంలో మొదటి సెట్‌లో డేవిడ్ మిల్లర్‌పై ఇంట్రెస్ట్ చూపవచ్చు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ పరిస్థితులలో అతని ఫినిషింగ్ ప్రదర్శన.. అలాగే బ్యాటింగ్ ఆర్డర్‌లో ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ అవసరం కూడా ఉంది.  అలాగే కామెరాన్ గ్రీన్‌ను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చు.. కానీ వేలంలో అతను ఎక్కువ ధర పలికితే వెనక్కి తగ్గవచ్చు.

రెండో సెట్‌లో లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్‌ను.. మిల్లర్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా లేదా మూడవ స్పిన్నర్‌గా తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే అతను ఇప్పుడు మంచి ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. దీపక్ హుడా బ్యాకప్ బ్యాటర్‌గా పనికొస్తాడు.   

పేసర్ల విషయంలో ఆకాష్ దీప్ పవర్‌ప్లే బౌలింగ్‌కు మంచి ఎంపిక. గెరాల్డ్ కోయెట్జీ, జాకోబ్ డఫ్ఫీ వంటి విదేశీ పేసర్లు తక్కువ ధరకు దొరకవచ్చు. స్పిన్నర్‌గా రవి బిష్ణోయ్‌పై కూడా SRH దృష్టి పెట్టింది. తనుష్ కోటియన్ వంటి యువ ఆల్‌రౌండర్లకు అవకాశం ఇవ్వవచ్చు. 

ఓపెనర్లుగా యశ్ ధుల్, ఆర్య దేశాయ్‌లపై కూడా దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది. యశ్ ధుల్ ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో రెండు సెంచరీలు చేశాడు, రంజీలో మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చాడు. ఆర్య దేశాయ్ కూడా దేశీయ సర్క్యూట్‌లో గుజరాత్‌కు కీలక ఆటగాడిగా ఉన్నాడు.  

ఇక స్పిన్నర్‌గా రవి బిష్ణోయ్ దొరకకపోతే విగ్నేష్ పుతూర్, శివం శుక్లా వంటి స్పిన్నర్లను టార్గెట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. మయాంక్ అగర్వాల్, రాహుల్ త్రిపాఠి, స్టీవ్ స్మిత్ వంటి క్యాప్డ్ బ్యాటర్లు, విదేశీ స్పిన్నర్లు అవసరం లేదు. ఇండియన్ ఫినిషర్లుగా అంకిత్ కుమార్, సల్మాన్ నిజీర్‌పై ఫోకస్ పెడుతుంది SRH.  

