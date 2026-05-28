Ishan Kishan Sunrisers Hyderabad: ఐపీఎల్ 2026లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) ప్రయాణం ముగిసింది. ఎలిమినేటర్ పోరులో రాజస్థాన్ రాయల్స్ చేతిలో ఓటమితో ఇంటి ముఖం పట్టింది. ఈ సీజన్లో అదిరిపోయే ఆటతీరుతో అదరగొట్టిన సన్రైజర్స్.. కీలక పోరులో బౌలింగ్, బ్యాటింగ్లో విఫలమైంది. చావోరేవో పోరులో అనూహ్యంగా ఓడిపోవడంతో SRH ఫ్యాన్స్ హార్ట్ బ్రేక్ అయింది. ఇక వచ్చే సీజన్ గురించి అప్పుడే నెట్టింట చర్చ మొదలైంది.
ఐపీఎల్ 2027 కు ముందు జరిగే వేలం, తదుపరి సీజన్కు సన్రైజర్స్ వ్యూహాలకు సంబంధించి వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ నేపథ్యంలో కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ వచ్చే సీజన్కు అందుబాటులో ఉండడం ప్రచారం జరుగుతోంది.
కమిన్స్ గైర్హాజరు అయితే.. ఇషాన్ కిషన్ పూర్తిస్థాయిలో కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపడతారని అంటున్నారు. ఈ సీజన్లో బ్యాటింగ్లో ఎలాంటి సమస్యలు లేకపోయినా.. బౌలింగ్లో ఇంకాస్త మెరుగవ్వాల్సి ఉంది.
అందుకే వచ్చే సీజన్కు ముందు లియామ్ లివింగ్స్టోన్ను టీమ్ నుంచి రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. మినీ వేలంలో లివింగ్స్టోన్ను వేలంలో రూ.13 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది SRH.
లివింగ్స్టోన్ను రిలీజ్ చేసి.. ఓ ఫాస్ట్ బౌలర్ను తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కమిన్స్ దూరమైనా.. బౌలింగ్లో ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లేకుండా ఉండేలా ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
గమనిక: ఈ విషయంపై సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ కానీ.. లేదా ఇతర ఆటగాళ్లు కానీ అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ప్రస్తుతానికి ఇది కేవలం క్రికెట్ వర్గాల్లో, సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్న టాక్ మాత్రమే. రాబోయే రిటెన్షన్ లిస్ట్ విడుదలయ్యాకే ఈ వార్తలపై క్లారిటీ రానుంది.