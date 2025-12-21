English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Kavya Maran: సైలెంట్‌గా భయంకరమైన ప్లేయర్‌ను కొనేసిన కావ్య పాప.. బిగ్‌బాష్ లీగ్‌లో ఏం చేశాడంటే..?

Kavya Maran: సైలెంట్‌గా భయంకరమైన ప్లేయర్‌ను కొనేసిన కావ్య పాప.. బిగ్‌బాష్ లీగ్‌లో ఏం చేశాడంటే..?

Sunrisers Hyderabad Player Jack Edwards: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ వచ్చే ఏడాది మార్చి-ఏప్రిల్‌లో గ్రాండ్‌గా జరగనుంది. మినీ వేలం ముగియడంతో అన్ని జట్లు కూర్పుపై దృష్టి పెడుతున్నాయి. ఇక వేలంలో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ మొత్తం పది మంది ఆటగాళ్లను వేలంలో కొనుగోలు చేసింది. రూ.3 కోట్లకు ఆస్ట్రేలియా జాక్ ఎడ్వర్డ్స్‌ను దక్కించుకుంది. పెద్దగా పేరులేని ఈ ప్లేయర్‌పై అంత ఖర్చు ఎందుకు అని కొందరు ప్రశ్నించగా.. కానీ కావ్య మారన్ సైలెంట్‌గా మంచి ప్లేయర్‌నే కొనేశారు. తాజాగా బిగ్‌బాస్ లీగ్‌లో ఈ యువ ఆటగాడు ఏం చేశాడంటే..?
 
1 /5

ఆస్ట్రేలియాలో బిగ్ బాష్ లీగ్ 2025-26 ఫీవర్ కొనసాగుతోంది. ఐపీఎల్‌ మినీ వేలంలో రూ.3 కోట్ల ధర దక్కించుకుని అందరిని ఆశ్చర్యపరిచిన జాక్ ఎడ్వర్డ్స్‌.. ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనతో దుమ్ములేపాడు.   

2 /5

సిడ్ని సిక్సర్స్ టీమ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న జాక్ ఎడ్వర్డ్స్.. సిడ్నీ థండర్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో బంతితో విధ్వంసం సృష్టించాడు. నాలుగు ఓవర్లలో కేవలం 26 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి ఐదు వికెట్లు తీశాడు. సామ్ కాన్స్టాస్, డేవిడ్ వార్నర్, సామ్ బిల్లింగ్స్, షాదాబ్ ఖాన్, డేనియల్ సామ్స్ వంటి హిట్లర్లను పెవిలియన్‌కు పంపించాడు.   

3 /5

ఈ మ్యాచ్‌లో ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన సిడ్నీ సిక్సర్స్ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 198 పరుగులు చేసింది. అనంతరం సిడ్నీ థండర్ ఎడ్వర్డ్స్ బౌలింగ్ ధాటికి 19.1 ఓవర్లలో 151 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. సిడ్నీ సిక్సర్స్ 47 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది.  

4 /5

ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో జాక్ పాట్ కొట్టేసిన జాక్ ఎడ్వర్డ్స్.. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్‌ రెండింటిలోనూ సత్తా చాటుతాడని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఎడ్వర్డ్స్‌ను టీమ్‌లోకి తీసుకోడంలో కోచ్ డేనియల్ వెట్టోరితోపాటు కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ కీ రోల్ ప్లే చేసినట్లు తెలుస్తోంది.  

5 /5

ఈసారి వేలంలోకి రూ.25.20 కోట్లతో వెళ్లిన సన్‌రైజర్స్.. లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్ కోసం రూ.13 కోట్లు ఖర్చు చేయగా.. ఆ తరువాత అత్యధిక ధర జాక్ ఎడ్వర్డ్స్‌ కోసం రూ.3 కోట్లు వెచ్చించింది. గతేడాది ప్లే ఆఫ్స్‌కు చేరులేకపోయిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్.. ఈసారి కప్ కట్టాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. 

Kavya Maran Jack Edwards Jack Edwards News Kavya Maran News IPL 2026 Mini Auction IPL 2026

Next Gallery

Gold Price Today: పసిడి పరుగు ఆగింది.. ధరలు ఢమాల్.. కొనేందుకు సరైన సమయం ఇదే.. డిసెంబర్ 21 ధరలు ఇలా ఉన్నాయ్..!