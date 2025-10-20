Kavya Maran Target These 3 Fast Bowlers In IPL 2026 Mini Auction: ఐపీఎల్లో అందరి దృష్టి తన వైపుకు తిప్పుకునే కావ్య మారన్ రానున్న మినీ మెగా వేలంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ముగ్గురిపై కావ్య పాప కన్నేసినట్లు సమాచారం. వాళ్లు ఎవరో తెలుసుకుందాం.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఐపీఎల్ 2026పై పూర్తిగా సిద్ధమవుతోంది. ట్రోఫీనే లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తూ తన లోపాలను సరిదిద్దుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే మినీ వేలంలో జట్టు సహ యజమాని కావ్య మారన్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నట్లు సమాచారం. ముగ్గురు ఫాస్ట్ బౌలర్లను వల పన్నేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం డిసెంబర్లో జరగనుంది. ప్రతి జట్టు నవంబర్ 15వ తేదీ వరకు రిటెన్షన్ జాబితాను విడుదల చేయాలి. దీంతో ఆయా ఫ్రాంచైజీలు ఆటగాళ్లను వదులుకునేందుకు.. మినీ వేలంలో ప్రతిభ కలిగిన వారిని సొంతం చేసుకునేందుకు సమాలోచనలు చేస్తున్నాయి. అందులో కావ్య పాప కీలక అడుగులు వేస్తోంది.
ఐపీఎల్ మినీ వేలం డిసెంబర్ 12-15 తేదీలలో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)లో జరిగే అవకాశం ఉంది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మినీ వేలంలో అనేక కీలక ఆటగాళ్లను విడుదల చేయనుంది. సత్తా చాటలేకపోతున్న మహమ్మద్ షమీ, ఇషాన్ కిషన్, రాహుల్ చాహర్ను వదులుకోవాలని కావ్య పాప నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
మినీ వేలంలో చేతన్ సకారియా, విలియం ఓరూర్కే, మాట్ హెన్రీలను పొందాలని సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ భావిస్తోంది. వీరంతా కుర్ర ఆటగాళ్లతోపాటు ఎంతో ప్రతిభ కలిగారు. ఈ ముగ్గురు బౌలర్లను పొందితే బౌలింగ్ దళం పటిష్టంగా మారే అవకాశం ఉంది. బ్యాటింగ్ విభాగంలో బలీయంగా ఉన్న సన్రైజర్స్ ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు యంగ్ బౌలర్లను పొందితే బౌలింగ్పరంగా కూడా పటిష్టంగా మారుతుందని కావ్య మారన్ భావిస్తున్నారు. ఆ కుర్రాళ్లను పొందేందుకు కాస్త ఎక్కువ చెల్లించేందుకు అయినా కావ్య సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.