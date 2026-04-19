Kavya Maran Vs Ananya Birla: కావ్యా మారన్ Vs అనన్య బిర్లా..వీరిద్దరిలో ఎవరు ధనవంతులు..అందాల భామల వయసెంతో తెలుసా?

Kavya Maran Vs Ananya Birla Net Worth: 2026 ఐపీఎల్ 19వ సీజన్లో తొలి మ్యాచ్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరగ్గా..ఆఖరి లీగ్ మ్యాచ్ (మే 22) కూడా ఇదే జట్ల మధ్య జరగనుంది. అయితే ఈ సీజన్ ప్రారంభానికి వారం రోజుల ముందే ఆర్సీబీ జట్టును బిర్లా గ్రూప్ కొనుగోలు చేసింది. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్లో అందాల ఓనర్లు ఎస్ఆర్హెచ్ కావ్యా మారన్.. ఆర్సీబీ ఓనర్ అనన్య బిర్లా ఆస్తుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకు వ్యాపారవేత్త కలానిధి మారన్ యజమానిగా ఉండగా, దీనిని సన్ గ్రూప్ నిర్వహిస్తోంది. అయితే, ఆయన కుమార్తె కావ్య మారన్ సహ-యజమానిగా ఉంటూ, జట్టుకు సంబంధించిన ప్రతి కార్యక్రమానికి హాజరవుతారు.
చెన్నైలోని స్టెల్లా మారిస్ కళాశాల నుండి కామర్స్లో పట్టభద్రురాలైన తర్వాత, కావ్య మారన్ ఇంగ్లాండ్లోని ప్రతిష్టాత్మక వార్విక్ బిజినెస్ స్కూల్ నుండి తన MBA పూర్తిచేసింది.
2018లో కావ్య మారన్ ఈ క్రికెట్ ఫ్రాంచైజీకి సీఈఓగా నియామకం అయ్యింది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో పాటు, కావ్య మారన్ సన్రైజర్స్ ఈస్టర్న్ కేప్ (SA20), సన్రైజర్స్ లీడ్స్ (ది హండ్రెడ్, యూకే) జట్లకు కూడా యజమానిగా ఉన్నారు.
మరోవైపు ప్రస్తుతం ఆర్సీబీ ఓనర్ అనన్య బిర్లా సోదరుడు ఆర్యమాన్ బిర్లా ప్రస్తుతం ఆర్సీబీ ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. ఆర్సీబీ ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత అనన్య బిర్లాకు పాపులారిటీ వచ్చింది.
ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్కు అధిపతి అయిన వ్యాపారవేత్త కుమార్ మంగళం బిర్లా గారాల కూతురు అనన్య బిర్లా. వ్యాపార రంగంలో ఎంతో పేరున్న అనన్య, 17 ఏళ్ల వయసులోనే పారిశ్రామిక రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది.
అనన్య బిర్లా 2016లో ఇకాయి ఆసియా వ్యవస్థాపకురాలిగా అయ్యారు. ఆమె బిర్లా కాస్మెటిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా సౌందర్య సాధనాల రంగంలోకి ప్రవేశించారు. అనన్య బిర్లా సంగీత రంగంలో సాధన చేశారు.
కావ్య మారన్, అనన్య బిర్లాకు పెద్ద వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. వారిలో అత్యంత ధనవంతురాలు ఎవరంటే.. రూ.409 కోట్ల నికర ఆస్తితో కావ్య మారన్ అతిపెద్ద వ్యాపార దిగ్గజం.
అలాగే ఆర్సీబీ ఛైర్మన్ అనన్య బిర్లా ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.1,770 కోట్లు వరకు ఉంటుందని అంచనా. వీరిద్దరిలో ఆర్సీబీ ఓనర్ అనన్య బిర్లా అత్యంత ధనవంతురాలిగా నిలిచింది.
కావ్య మారన్ 1992 ఆగస్టు 6న జన్మించగా.. ఆమె ప్రస్తుత వయసు 33 సంవత్సరాలు. అలాగే ఆర్సీబీ కొత్త యజమాని అనన్య బిర్లా 1994 జులై 17న జన్మించగా.. ఆమె వయసు ప్రస్తుతం 31 సంవత్సరాలుగా ఉంది.