/Kavya Maran Vs Anirudh Networth: అనిరుధ్ కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ ఆస్తి.. కావ్య మారన్ రేంజ్ ఇదే!

Kavya Maran Vs Anirudh Networth: తమిళ స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ అధినేత్రి కావ్య మారన్ గురించి గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చ జరుగుతోంది. వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉందని, త్వరలో పెళ్లి కూడా జరగబోతుందని అనేక వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ రూమర్స్ మధ్య ఇప్పుడు మరో విషయం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అదే వీరిద్దరి నెట్వర్థ్.
కావ్య మారన్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అత్యంత ధనిక యువ వ్యాపారవేత్తల్లో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందింది. ఆమె అంచనా ఆస్తి విలువ రూ.400 నుంచి రూ.500 కోట్ల వరకు ఉంటుందని సమాచారం. డాలర్లలో చూస్తే ఇది దాదాపు 50 నుంచి 60 మిలియన్ డాలర్ల వరకు ఉంటుంది.
కావ్య మారన్ ప్రముఖ మీడియా దిగ్గజం కళానిధి మారన్ కుమార్తె. ఆమె సన్ టీవీ నెట్వర్క్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా కూడా పని చేస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఐపీఎల్ జట్టు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ నిర్వహణలో కూడా కీలక బాధ్యతలు తీసుకుంటోంది. ప్రతి ఐపీఎల్ వేలంలో కావ్య మారన్ కనిపించడం వల్ల ఆమెకు భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కూడా ఏర్పడింది. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆమె ఫోటోలు, రియాక్షన్స్ తరచూ వైరల్ అవుతుంటాయి.
ఇక అనిరుధ్ రవిచందర్ విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుతం దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యధిక రెమ్యునరేషన్ తీసుకునే సంగీత దర్శకుల్లో ఆయన ఒకరు. ఆయన అంచనా నెట్వర్థ్ సుమారు రూ.50 కోట్ల వరకు ఉంటుందని సమాచారం.
ఒక్కో సినిమాకు ఆయన రూ.8 నుంచి రూ.10 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నారని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అనిరుధ్ సంగీతం అందించిన జవాన్, లియో, జైలర్ వంటి సినిమాలు బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఆయన ఇచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్కు యువతలో ప్రత్యేక క్రేజ్ ఉంది. ప్రస్తుతం అనిరుధ్ పేరు ఉంటేనే సినిమాపై అంచనాలు పెరిగే పరిస్థితి ఉంది.
సినిమాలతో పాటు అనిరుధ్ వ్యాపార రంగంలో కూడా అడుగుపెట్టాడు. “లోకా లోకా” అనే టెకీలా బ్రాండ్లో కో-క్రియేటర్గా ఉన్నాడు. అలాగే కొన్ని స్టార్టప్ కంపెనీల్లో కూడా భాగస్వామిగా ఉన్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు కావ్య మారన్ తన కుటుంబ వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ సన్ గ్రూప్కు మరింత గుర్తింపు తీసుకొస్తోంది.
ఇక వీరిద్దరి రిలేషన్ గురించి వస్తే, కొంతకాలంగా డేటింగ్ చేస్తున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే ఈ వార్తలపై ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన మాత్రం రాలేదు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ రూమర్స్ గురించి అడిగితే ఇద్దరూ నవ్వుతూ తప్పించుకున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే అభిమానులు మాత్రం ఈ జంట నిజంగానే పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.