Kavya Maran Networth: వారిద్దరు ఐపీఎల్లో చెరో టీమ్కు ఓనర్లు. ఒకరు తన అందంతో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంటే.. మరొకరు కాంట్రవర్సీతో ప్రతి సీజన్లో వార్తల్లో ఉంటారు. ఒకరు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓనర్ కావ్య మారన్ అయితే.. ఇంకొకరు లక్నో సూపర్ జెయింట్ యజమాని సంజీవ్ గోయెంకా. వీరిద్దరి ఆస్తులు ఎంత..? ఎవరు ధనవంతులో ఇక్కడ చుద్దాం..
కావ్య మారన్ SRH టీమ్కు సీఈఓ. ఆమెకు సన్నెట్వర్క్లో కూడా వాటా ఉంది. అందులో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా పని చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఆమె సన్ మ్యూజిక్, రేడియో స్టేషన్ల బాధ్యతలు చూసుకుంటుంది.
సంజీవ్ గోయెంకా గ్రూప్ అధిపతి. ఆయనకు విద్యుత్, నిర్మాణం, వినియోగదారు ఉత్పత్తులు, క్రీడలు వంటి రంగాలలో కంపెనీలు ఉన్నాయి. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ఓనర్గా ఉన్నారు.
కావ్య మారన్ నెట్వర్త్ దాదాపు రూ.409 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఆమె తండ్రి కళానిధి మారన్ మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులలో ఒకరుగాఉన్నారు. 2019లో తమిళనాడు ఐఐఎఫ్ఎల్ వెల్త్ హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్లో దాదాపు రూ.19,000 కోట్ల సంపదతో ఆయన మొదటి స్థానంలో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే.
సంజీవ్ గోయెంకా తన గ్రూప్లోని వివిధ కంపెనీలలో ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నారు. PCBL, CESC లిమిటెడ్ వంటి సంస్థల నుంచి ఆయనకు అధిక జీతం లభిస్తుంది. ఆయన నెట్వర్త్ ఇటీవల భారీగా పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
కావ్య మారన్ సొంత ఆదాయ వివరాలు ఎప్పుడు బయటకు రాలేదు. ఆమె సంపదలో ఎక్కువ భాగం ఆమె కుటుంబానికి చెందిన సన్ టీవీ నెట్వర్క్ వ్యాపారం నుంచి వస్తుంది. వ్యక్తిగత ఆస్తులు చూసుకుంటే.. సంజీవ్ గోయెంకాకు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు మీడియా నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.