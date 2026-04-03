Kavya Maran Vs Shah Rukh Khan Networth: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL)-2026 సందడితో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH), కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) రెండు మ్యాచ్లు ఆడగా.. మిగిలిన జట్లు ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడేశాయి. గురువారం జరిగిన పోరులో కేకేఆర్పై విజయంతో సన్రైజర్స్ పాయింట్ల ఖాతా ఓపెన్ చేసింది. ఇక ఇక్కడ కేకేఆర్ ఓనర్, బాలీవుడ్ కింగ్ షారుఖ్ ఖాన్, సన్రైజర్స్ ఓనర్ కావ్య మారన్ ఆస్తుల గురించి తెలుసుకుందాం..
ఐపీఎల్ ఆరంభమైనప్పటి నుంచి కోల్కతా నైట్ రైడర్స్కు షారుఖ్ ఖాన్ ఓనర్గా ఉన్నారు. టీమ్లో తన వాటాను దాదాపు 90 శాతానికి పెంచుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఒప్పందం విలువ దాదాపు రూ.4,000 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.
కావ్య మారన్ సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు సీఈఓ. హైదరాబాద్ ఆడే ప్రతి మ్యాచ్లోనూ కావ్య మారన్ కచ్చితంగా మైదానంలో సందడి చేస్తుంది. మీడియా దిగ్గజం కళానిధి మారన్ కుమార్తె.
షారుఖ్ ఖాన్ వ్యక్తిగత నికర ఆస్తి విలువ దాదాపు రూ.10,900 కోట్లు ఉంటుదని అంచనా. షారుఖ్ ఖాన్ తో పోలిస్తే.. కావ్య మారన్ వ్యక్తిగత ఆస్తుల విలువ తక్కువే అయినా.. ఆమె కుటుంబ సామ్రాజ్యం విలువ రూ.20 వేల కోట్లకు పైగానే ఉంటుంది.
షారుఖ్ నివాసం ఉంటున్న 'మన్నత్' ఇంటి విలువ రూ.200 కోట్లకు పైగానే ఉంటుందట. దుబాయ్ విల్లాలు, లండన్ ఎస్టేట్లను కూడా కలిపితే ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కావ్య మారన్ కు ప్రైవేట్ జెట్లు, ఉన్నత వ్యాపార వర్గాలు, చెన్నైలో భారీ భవనాలు ఉన్నాయి.
SRK వద్ద రోల్స్-రాయ్స్ కల్లినన్ బ్లాక్ బ్యాడ్జ్, బెంట్లీ కాంటినెంటల్ GT వంటి లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. కావ్య వద్ద BMW నుంచి మెర్సిడెస్-బెంజ్ కార్ల వరకు చాలానే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సన్ గ్రూప్ ఎకోసిస్టమ్లో భాగంగా ఉన్నాయి.
కేకేఆర్ ఐపీఎల్లోనే కాకుండా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సీపీఎల్, ఎంఎల్సీ, ఐఎల్టీ20 వంటి లీగ్లలోని జట్లను కొనుగోలు చేసింది. ఎస్ఆర్హెచ్ కూడా సన్రైజర్స్ ఈస్టర్న్ కేప్ ఇప్పటికే మూడుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచింది. 'ది హండ్రెడ్' వంటి లీగ్లలోకి విస్తరించాలనే యోచనలో ఉంది.
షారుఖ్ ఖాన్ హన్స్రాజ్ కళాశాలలో అర్థశాస్త్రం పూర్తి చేసి.. జామియా మిలియా ఇస్లామియాలో మాస్ కమ్యూనికేషన్ పూర్తి చేశారు. కావ్య స్టెల్లా మారిస్ కళాశాల నుంచి బీకామ్, వార్విక్ బిజినెస్ స్కూల్ నుంచి ఎంబీఏ పట్టా అందుకున్నారు.