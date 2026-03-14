Kayadu Lohar: తనతో కమిట్ అయిపోయా.. ప్రేమ వ్యవహారం గురించి బయటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్

Kayadu Lohar Love : సౌత్ సినీ పరిశ్రమలో ఈ మధ్య ఎక్కువగా పాపులర్ అయిన యువ హీరోయిన్‌లలో.. కాయదు లోహర్ ఒకరు. తక్కువ కాలంలోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ నటి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కూడా బాగా ట్రెండ్ అవుతోంది. తన అందం, నటనతో యువతలో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకుంది.
 
కాయదు లోహర్ అస్సాం రాష్ట్రానికి చెందినది. ఆమె స్వస్థలం తేజ్‌పూర్. 2000 ఏప్రిల్ 11న జన్మించిన కాయదు చదువు పూర్తయ్యాక మోడలింగ్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. మోడల్‌గా ఫ్యాషన్ షోలు మరియు కొన్ని ప్రకటనల్లో నటించి తన ప్రతిభను చూపించింది. అలాగే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహించిన ఫ్రెష్ ఫేస్ పోటీలో పాల్గొని మంచి గుర్తింపు పొందింది.

మోడలింగ్ ద్వారా వచ్చిన గుర్తింపుతో ఆమెకు సినిమా అవకాశాలు వచ్చాయి. మొదటగా కన్నడ సినిమా “ముగిల్‌పేటే” ద్వారా వెండితెరకు పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత మలయాళ సినిమాలో కూడా నటించి ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.  

తెలుగులో ఆమెకు గుర్తింపు వచ్చిన సినిమా “అల్లూరి”. ఈ చిత్రంలో హీరో శ్రీ విష్ణుతో కలిసి నటించింది. సినిమా పెద్దగా విజయాన్ని సాధించకపోయినా, కాయదు లోహర్ నటన మరియు అందం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. దీంతో ఆమెకు మంచి ఫాలోయింగ్ ఏర్పడింది.

తర్వాత కోలీవుడ్ యంగ్ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్‌తో కలిసి నటించిన “రిటర్న్ ఆఫ్ డ్రాగన్” సినిమా ఆమె కెరీర్‌కు పెద్ద మలుపు తీసుకువచ్చింది. ఈ చిత్రం తర్వాత కాయదు లోహర్ పేరు ఒక్కసారిగా ఎక్కువగా వినిపించసాగింది. ఈ సినిమాతో ఆమెకు హీరోయిన్‌గా మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ప్రస్తుతం కాయదు లోహర్ చేతిలో అనేక సినిమాలు ఉన్నాయి. తెలుగులో ది ప్యారడైజ్, తమిళంలో ఇదాయం మురళి, ఇమ్మోర్టల్, శింబు 49 వంటి సినిమాల్లో నటిస్తోంది. అలాగే మలయాళంలో కూడా కొన్ని ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఇటీవల ఆమెపై కొన్ని డేటింగ్ రూమర్స్ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా ప్రదీప్ రంగనాథన్‌తో ఆమె ప్రేమలో ఉందని ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఈ వార్తలపై తాజాగా స్పందించిన కాయదు లోహర్ స్పష్టత ఇచ్చింది. ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం తాను పూర్తిగా తన కెరీర్‌పైనే దృష్టి పెట్టినట్లు చెప్పింది. ఈ సమయంలో పెళ్లి గురించి ఆలోచించడం లేదని, తాను ఇప్పటికీ సింగిల్‌గా ఉన్నానని తెలిపింది. ప్రస్తుతం నటనకే కమిట్ అయ్యానని చెప్పి రూమర్స్‌కు చెక్ పెట్టింది.

