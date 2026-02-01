English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • KCR Birthday: తెలంగాణకు పురుడుపోసిన కారణజన్ముడు కేసీఆర్‌.. హ్యపీ బర్త్‌ డే సార్‌

KCR Birthday: తెలంగాణకు పురుడుపోసిన కారణజన్ముడు కేసీఆర్‌.. హ్యపీ బర్త్‌ డే సార్‌

Happy Birthday KCR: భారతదేశ చిత్రపటంలో తెలంగాణ అనే పేరుకు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా నిలిచి.. తెలంగాణకు పురుడు పోసిన కారణజన్ముడు కేసీఆర్‌. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు జన్మదినం సందర్భంగా ఆయనకు సంబంధించిన కీలక విషయాలు తెలుసుకుందాం.
1 /6

భారత రాజకీయాల్లో.. ముఖ్యంగా తెలుగు నేలపై కేసీఆర్‌ అనే మూడు అక్షరాలకు ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉంది. కళ్ల ముందు కనిపించే గొప్ప వ్యక్తి కేసీఆర్‌. తెలంగాణ కోసం పోరాడి.. తెచ్చుకున్న తెలంగాణను అభివృద్ధి పథాన నిలిపిన అభివృద్ధి ప్రదాత కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్‌ రావు. ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన ఆయన జన్మదినం. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్‌కు జీ తెలుగు న్యూస్‌ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెబుతోంది.

2 /6

మెదక్ జిల్లా చింతమడక గ్రామంలో 1954 ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన రాఘవరావు, వెంకటమ్మ దంపతులకు కేసీఆర్‌ జన్మించారు. కేసీఆర్‌కు చదువు అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఆయన ఎంఏ తెలుగు సాహిత్యం చేసినా ప్రపంచంలో ఉండే అన్నీ ప్రముఖ పుస్తకాలు చదివేశారు.

3 /6

తెలంగాణకు వికీపిడియాలాంటి వారు కేసీఆర్‌. తెలంగాణలోని ప్రతి మూల.. అణువణువూ తెలిసిన రాష్ట్రమంతటా తిరిగారు. ఆయన తిరగని పల్లె లేదు.. చూడని పట్నం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధన కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేసిన ఉద్యమ సింహం కేసీఆర్‌.

4 /6

తెలంగాణ కోసం చావు అంచుల దాకా వెళ్లి వచ్చిన గొప్ప త్యాగమూర్తి కేసీఆర్‌. నాడు ఆయన అన్నం మానేయడంతో వచ్చిన తెలంగాణలో నేడు ప్రజలు కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా తింటున్నారు.

5 /6

సాధించుకున్న తెలంగాణను అభివృద్ధిలో.. సంక్షేమంలో నంబర్‌వన్‌గా నిలిపారు. కరువు నేలగా ముద్రపడిన తెలంగాణను సస్యశ్యామలం చేసిన గొప్ప హరితవిప్లవకారుడు కేసీఆర్‌. సబ్బండ వర్గాలకు సంక్షేమం అందించాడు.

6 /6

ప్రస్తుత తరానికి.. రాబోయే తరానికి కేసీఆర్‌ చరిత తెలియాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించడానికి ఆయన చేసిన త్యాగం.. అలుపెరగని కృషి భవిష్యత్‌ తరాలకు తెలియాల్సి ఉంది. నేటి నీచ రాజకీయ సంస్కృతిలో కేసీఆర్‌ చరిత్ర కనుమరుగవుతోంది. నేడు ఆయన ఆనవాళ్లు చెరిపేయాలని కంకణం కట్టుకున్న రాజకీయ నాయకులకు తెలియని విషయం ఏమిటంటే తెలంగాణ పేరు ఉన్నన్నాళ్లు కేసీఆర్‌ పేరు వినిపిస్తుంటుంది. కేసీఆర్‌ చరిత్ర భద్రంగా ఉంటుంది.

KCR Birthday Happy Birthday KCR KCR News Telangana BRS Party 10 Facts 10 Facts About KCR Telangana Politics EX CM KCR

Next Gallery

KCR Birthday: తెలంగాణ ఉన్నన్నాళ్లు కేసీఆర్‌ పేరు ఉంటుంది.. కేసీఆర్‌ గురించి టాప్‌ 5 విషయాలు