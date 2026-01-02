English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Business Ideas: కేసీఆర్‌ ఐడియా అదుర్స్.. ఈ చిన్న ట్రిక్‎తో టన్నుల కొద్దీ క్యాప్సికం పండిస్తున్నారు.. ఆ ట్రిక్ తెలుసుకుంటే మీ ఫేట్ మారడం గ్యారెంటీ..!!

Business Ideas: కేసీఆర్‌ ఐడియా అదుర్స్.. ఈ చిన్న ట్రిక్‎తో టన్నుల కొద్దీ క్యాప్సికం పండిస్తున్నారు.. ఆ ట్రిక్ తెలుసుకుంటే మీ ఫేట్ మారడం గ్యారెంటీ..!!

Business Ideas: వ్యవసాయం అంటే కష్టమే.. కానీ.. లాభం రావడం కష్టం అన్న భావనను పూర్తిగా తిప్పికొడుతున్న ఉదాహరణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఫాంహౌజ్‌లో కనిపిస్తోంది. ఆయన తన ఫాంహౌజ్‌లో సంప్రదాయ పంటలకే పరిమితం కాకుండా.. ఆధునిక పద్ధతుల్లో క్యాప్సికం సాగు చేస్తూ మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ క్యాప్సికం మూడు రకాల్ని ఒకే చోట పాలీహౌజ్ పద్ధతిలో సాగు చేయడం ద్వారా భారీ దిగుబడితో పాటు స్థిరమైన ఆదాయం పొందుతున్నారు. ఇది కేవలం సాగు ప్రయోగం మాత్రమే కాదు.. వ్యవసాయాన్ని ఒక లాభదాయకమైన బిజినెస్‌గా ఎలా మలచుకోవచ్చో చూపించే మోడల్‌గా మారింది.
1 /5

క్యాప్సికం సాగులో కేసీఆర్ ఎంచుకున్న ప్రధాన ప్రత్యేకత పాలీహౌజ్ విధానం అని చెప్పాలి. సాధారణ పొలాల్లో సాగు చేస్తే వర్షాలు, ఎండలు, చీడపీడలు వంటి అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి. కానీ పాలీహౌజ్‌లో ఉష్ణోగ్రత, తేమ, నీటి వినియోగం అన్నీ నియంత్రణలో ఉంటాయి. దీనివల్ల మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరిగి, పంట కాలం పొడవుగా సాగుతుంది. ఫలితంగా ఒక్కో మొక్క నుంచి ఎక్కువ దిగుబడి రావడమే కాకుండా, నాణ్యత కూడా చాలా మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఈ నాణ్యతే మార్కెట్‌లో అధిక ధరలు దక్కేలా చేస్తోంది.

2 /5

ఎరుపు, పసుపు క్యాప్సికానికి మార్కెట్‌లో ప్రత్యేక డిమాండ్ ఉంటుంది. ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, సూపర్ మార్కెట్లు ఈ క్యాప్సికాన్ని అధికంగా కొనుగోలు చేస్తాయి. ధరలు ఆకుపచ్చ క్యాప్సికంతో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే కేవలం ఒకే రకం పంటపై ఆధారపడకుండా మూడు రంగుల క్యాప్సికాన్ని ఒకేసారి సాగు చేయడం కేసీఆర్ అనుసరిస్తున్న కీలక ట్రిక్. దీని వల్ల ధరల ఊగిసలాట ప్రభావం తగ్గి, మార్కెట్ డిమాండ్ ఎప్పుడూ కొనసాగుతుంది. ఒక రకం ధర తగ్గినా మరో రకం ద్వారా ఆదాయం నిలబడుతుంది.

3 /5

ఈ విధానం రైతులకు మాత్రమే కాకుండా వ్యవసాయంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే యువతకు కూడా మంచి అవకాశంగా మారుతోంది. మొదట్లో పాలీహౌజ్ నిర్మాణానికి ఖర్చు ఎక్కువగా అనిపించినా, ప్రభుత్వ సబ్సిడీల వల్ల పెట్టుబడి భారం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. హార్టికల్చర్ శాఖ ద్వారా 50 నుంచి 75 శాతం వరకు సబ్సిడీ లభిస్తుంది. 

4 /5

ఒకసారి పాలీహౌజ్ ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత, సంవత్సరానికి 8 నుంచి 10 నెలల పాటు పంట చేతికి వస్తుంది. సరైన నిర్వహణతో ఒక్క ఎకరానికి రూ.20 నుంచి రూ.30 లక్షల వరకు టర్నోవర్ సాధించవచ్చని వ్యవసాయ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.  

5 /5

కేసీఆర్ ఫాంహౌజ్‌లో పండిస్తున్న ఈ క్యాప్సికం సాగు మోడల్, తక్కువ భూమిలో ఎక్కువ ఆదాయం ఎలా సాధించవచ్చో చూపిస్తోంది. వాతావరణంపై ఆధారపడకుండా, మార్కెట్ డిమాండ్ ఉన్న పంటను ఎంచుకుని, ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తే వ్యవసాయం కూడా స్థిరమైన ఆదాయ వనరుగా మారుతుందన్న నమ్మకాన్ని ఈ విధానం కలిగిస్తోంది. అందుకే ఇది కేవలం సాగు కథ కాదు.. రైతులు ఉపయోగపడే ఒక బలమైన బిజినెస్ ఐడియాగా నిలుస్తోంది.

capsicum farming Polyhouse Farming Agriculture Business Farming Success Stories High Profit Crops modern agriculture Greenhouse Farming Farmer Income

Next Gallery

Telangana Inter Board: ఇంటర్ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు బిగ్ అలర్ట్.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డ్