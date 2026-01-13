Business Ideas: అసలు సిసలైన రైతు బిడ్డా.. ఆలుగడ్డలు, క్యారెట్ ను పండిస్తున్న కేసీఆర్ సక్సెస్ ఫార్ములా ఏంటి..?

Business Ideas: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ను.. అసలు సిసలైన రైతు బిడ్డ అని చెప్పుకోవచ్చు. రాజకీయాల్లో ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా.. మట్టితో తనకున్న అనుబంధాన్ని ఆయన ఎప్పుడూ వదులుకోలేదు. ఈ అనుబంధమే ఈరోజు ఆయన వ్యవసాయ ప్రయోగాలకు ప్రేరణగా మారింది. తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ స్వయంగా ఆలుగడ్డలు, క్యారెట్ వంటి పంటలను పండిస్తూ చూపిస్తున్న సక్సెస్ ఫార్ములా ఇప్పుడు రైతులకు మాత్రమే కాదు, అగ్రి బిజినెస్పై ఆసక్తి ఉన్న యువతకు కూడా ఓ గైడ్లైన్లా మారుతోంది.
సాధారణంగా ఆలుగడ్డలు, క్యారెట్ లాంటి పంటలు చల్లని ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితమన్న అభిప్రాయం ఉంది. కానీ కేసీఆర్ ఈ భావనను పూర్తిగా మార్చేశారు. ఆధునిక సాగు పద్ధతులు, సరైన విత్తన ఎంపిక, నీటి వినియోగంలో క్రమశిక్షణ, మట్టిని అర్థం చేసుకునే అవగాహనతో తెలంగాణ వాతావరణంలోనే ఈ పంటలను విజయవంతంగా పండిస్తున్నారు. ఇది ఒక రాజకీయ నాయకుడి హాబీగా కాకుండా.. పూర్తి స్థాయి వ్యూహాత్మక వ్యవసాయ ప్రయోగంగా నిలిచింది.
ఇక్కడే అసలు బిజినెస్ ఐడియా దాగి ఉంది. సంప్రదాయ వరి లేదా పత్తి పంటలకే పరిమితం కాకుండా, మార్కెట్ డిమాండ్ ఉన్న కూరగాయల వైపు అడుగులు వేయడమే కేసీఆర్ సక్సెస్ ఫార్ములా అని చెప్పాలి.
ఆలుగడ్డలు, క్యారెట్ లాంటి పంటలకు ఏడాది పొడవునా డిమాండ్ ఉంటుంది. హోటళ్లు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు, సూపర్ మార్కెట్లు వీటిపై ఎక్కువగా ఆధారపడతాయి. సరైన ప్లానింగ్తో సాగు చేస్తే తక్కువ విస్తీర్ణంలోనే మంచి ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
మరొక ముఖ్యమైన అంశం నేరుగా మార్కెట్కు చేరడం. మధ్యవర్తులపై ఆధారపడకుండా, రైతు-వ్యాపారి లింక్ను బలపరిస్తే లాభాలు రెట్టింపు అవుతాయి. కేసీఆర్ చేస్తున్నది కూడా అదే. పంటను పండించడం మాత్రమే కాదు.. దాని విలువను పెంచే ఆలోచన చేయడం. ఇదే ఆయన చూపిస్తున్న అసలైన బిజినెస్ విజన్ అని చెప్పాలి.
ఆలుగడ్డ, క్యారెట్ మాత్రమే కాదు క్యాప్సికంలో మూడు రకాలతోపాటు వెల్లుల్లి, కొత్త రకం వరి వంగడాలను కూడా సాగు చేస్తున్నారు. వ్యవసాయం కేవలం జీవనోపాధి మాత్రమే కాదు.. సరైన ఆలోచనతో చేస్తే లాభదాయకమైన బిజినెస్ అవుతుందని కేసీఆర్ యువతకు అర్థం చెబుతున్నారు. కేసీఆర్ సాగు చేస్తున్న ఆలుగడ్డలు, క్యారెట్లు ప్రతి రైతుకు, ప్రతి యువశాస్త్రవేత్తలకు ఒక సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయి. మట్టిని నమ్మి.. మార్కెట్ను అర్థం చేసుకుంటే విజయం మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టదని.
తీరి సమయంలో ఒకసారి గజ్వేల్ కు దగ్గరగా ఉన్న ఎర్రవల్లి ఫాంహౌజ్ ను విజిట్ చేస్తే అక్కడ మాజీ సీఎం పండిస్తున్న పంటల సాగును దగ్గరుండి చూడవచ్చు. కావాల్సిన మెలకువలను నేర్చుకోవచ్చు.