KCR Favourite Curry: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ బేసిగ్గా భోజన ప్రియులు. చూసేందుకు బక్కపలుచన ..కానీ పెట్టడానికి మాత్రం ఆయనది పెద్దచేయి. తాను అధికారంలో ఉన్నప్పుడు.. అధికారంలో లేకున్నా తన ఫామ్ హౌజ్ కు వచ్చే అతిథులు, సన్నిహితులతో విందు భోజనాలు చేయడం కేసీఆర్ కు నిత్యకృత్యం. అంతేకాదు తాను అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజలతో మమేకం అయ్యే ప్రతి సందర్భంలోనూ అవి భారీ బహిరంగ సభలైనా సరే కచ్చితంగా భోజనం ఏర్పాటు ఉండాల్సిందే.
శాఖాహారంతోపాటు మాంసాహారంలో ఎన్ని రకాల వెరైటీలు ఉన్నాయో అన్ని రకాలు వండించేవారు. అయితే కేసీఆర్ కు ముక్క లేనిది ముద్ద దిగదన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఆయనకు ప్రతిరోజూ భోజనంలో ఏదోక మాంసాహార వెరైటీ ఉండాల్సిందే. అందులో నాటుకోడికూర, మేక మాంసం, తలకాయ, బోటి ఇలా చాలా రకాలు ఉంటాయి. మటన్, చికెన్ మాత్రం కాదు చేపలు కూడా తింటుంటారు.
అయితే కేసీఆర్ కు అత్యంత ఇష్టమైన కర్రీ తలకాయ కూర. చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారని ఆయన సన్నిహితులు చెబుతుంటారు. కేసీఆర్ కూడా చాలా సందర్భాల్లో దీని గురించి ప్రస్తావించారు. తెలంగాణలో తలకాయ కూర తయారీకి ప్రత్యేకమైన విధానం ఉంటుంది. ముందు మేక తలకాయను బొగ్గుతో కాల్చి, పై పొర తీసి, శుభ్రం చేస్తారు.
ఆ తర్వాత వేరే మాంసాహార వంటకాల కంటే కొంచెం ఎక్కువ సమయం పట్టే విధంగా మసాలాలు బాగా పట్టేలా నెమ్మదిగా ఉడికిస్తారు. ఈ కూరలో ముఖ్యంగా జిలకర, ధనియాల పొడి, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి, అల్లం, ఎర్ర మిరపకారం, గరం మసాలా వంటి పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
వండే విధానంలో కొద్దిగా గ్రామీణ రుచితో పాటు మసాలాల తీపి కారం సమతుల్యంగా కలుస్తాయి. అందుకే ఇది బిర్యానీతో గానీ, రోటీ–చపాతీలతో గానీ, అన్నంతో గానీ అద్భుతంగా సరిపోతుంది.ఈ వంటకం ఎందుకు విశేషమైందంటే, ఇందులో ఉన్న భాగాలు మృదువుగా ఉండడమే కాకుండా కొవ్వు, జెలటిన్, ప్రోటీన్ ఎక్కువ స్థాయిలో అందిస్తాయి.
దీని వల్ల శరీరానికి శక్తి త్వరగా అందుతుందని, శీతాకాలంలో ఇది మరింత ఉపయోగకరమని చెబుతారు. అందులోను తెలంగాణ మసాలాల రుచితో కలిసి తలకాయ కూరకు ప్రత్యేకమైన సువాసన, రుచికరమైన టెక్స్చర్ వస్తుంది.
కేసీఆర్ వంటి చాలామంది ఎందుకు దీనిని ఇష్టపడతారంటే, ఈ కూరలో వచ్చే ఆ ఇంటి రుచే ప్రధాన కారణం. గ్రామీణ తెలంగాణలో పెరిగిన వారికి ఈ రుచి చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తుంది. మంట మీద నెమ్మదిగా వండే పద్ధతిలో వచ్చే సహజమైన గాఢరుచే ఈ వంటకం ప్రత్యేకత. అందుకే తెలంగాణలో ఈ కూర తరచూ వండుతుంటారు. విందుల్లో మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే.