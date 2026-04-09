KCR Secret Book: కేసీఆర్ పదునైన వ్యూహాల వెనుక ఉన్న ఆ రహస్య పుస్తకం ఇదే.. 70 వేల పుస్తకాల్లో ఆయన అసలు గుట్టు దొరికింది!

KCR unknown facts: నిశ్శబ్దంగా ఉండే ఆ ఫాంహౌస్ లైబ్రరీలో 70 వేల పుస్తకాలు కొలువై ఉన్నాయి. కానీ.. అర్ధరాత్రి వేళ కేసీఆర్ చేతిలో మెరిసే ఆ ఒక్క పుస్తకం వెనుక ఒక రాజకీయ భూకంపం దాగి ఉంది. ప్రత్యర్థుల ఎత్తుగడలను చిత్తు చేసే మారణాయుధం అన్నా.. శత్రువుల బలహీనతను పట్టే దిక్సూచి అన్నా ఆ గ్రంథమే. 500 ఏళ్ల నాటి ఆ రహస్య సూత్రాలతోనే ఆయన గల్ఫ్ వెళ్లాల్సిన సామాన్యుడి నుంచి గద్దెనెక్కిన మొనగాడి వరకు ఎదిగారు. అసలు ఆ పుస్తకంలో ఉన్న గుట్టు ఏంటి? కేసీఆర్ వేసే ప్రతి అడుగు వెనుక ఉన్న ఆ మాకియవెల్లి రహస్యం ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ రాజకీయ యవనికపై కేసీఆర్ అనే పేరు ఒక సంచలనం. ఆయన వేసే ప్రతి అడుగు ఒక వ్యూహం... ఆయన విసిరే ప్రతి సవాల్ ఒక లెక్క. ప్రత్యర్థులు తలలు పట్టుకున్నా.. విశ్లేషకులు బుర్రలు బద్దలు కొట్టుకున్నా.. ఆ గులాబీ బాస్ వేసే ఎత్తుగడల అసలు గుట్టు ఎవరికీ చిక్కదు. అయితే, ఎర్రవెల్లి ఫాంహౌస్లోని ఆ భారీ లైబ్రరీలో.. 70 వేల పుస్తకాల మధ్య దాగి ఉన్న ఒకే ఒక్క రహస్య గ్రంథం ఆయన రాజకీయ జీవితానికి వెన్నెముకగా నిలిచిందంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును.. ఆ పుస్తకమే ది ప్రిన్స్.
నికోలో మాకియవెల్లి అనే ఇటాలియన్ మేధావి ఐదు వందల ఏళ్ల క్రితం రాసిన ఈ పుస్తకం.. కేసీఆర్ కు కేవలం ఇష్టమైన పుస్తకం మాత్రమే కాదు.. అది ఆయన పాలిట ఒక రాజకీయ అస్త్రం. కేసీఆర్ ప్రసంగాలు విన్నా.. ఆయన తీసుకునే నిర్ణయాలు గమనించినా.. అందులో మాకియవెల్లిజం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అధికారాన్ని ఎలా సాధించాలి? సాధించిన దాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి? అనే విషయంలో ఈ పుస్తకం చెప్పే సూత్రాలే కేసీఆర్కు శ్రీరామరక్ష అని చెబుతుంటారు.
పాలకుడికి సింహం లాంటి ధైర్యం ఉండాలి.. అలాగే ఉచ్చుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి నక్క లాంటి తెలివితేటలు ఉండాలి అని మాకియవెల్లి అంటాడు. కేసీఆర్ గారి రాజకీయ ప్రస్థానం సరిగ్గా ఇలాగే సాగుతుంది. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో సింహంలా గర్జించిన ఆయన.. ఎన్నికల వ్యూహాలు పన్నాల్సి వస్తే నక్క కంటే వేగంగా పావులు కదుపుతారు. ప్రత్యర్థులను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయడంలో ఆయన వాడే వ్యూహాల వెనుక ఈ పుస్తకంలోని రహస్య సూత్రాలే దాగి ఉన్నాయి.
ప్రజలు నిన్ను ప్రేమించడం కంటే, నిన్ను చూసి భయపడటం పాలకుడికి రక్షణ అని ది ప్రిన్స్ చెబుతుంది. కేసీఆర్ ప్రజల కోసం సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తూనే, పాలనలో మాత్రం తనదైన డిక్టేటర్ ముద్రను చూపిస్తారు. క్రమశిక్షణ విషయంలో ఆయన కఠినత్వం, అధికారులను పరుగులు పెట్టించే తీరు.. అచ్చం ఆ పుస్తకంలో చెప్పిన రాజనీతి కి అద్దం పడుతుంది.
కేసీఆర్ కేవలం పుస్తకాలు చదివి వదిలేయరు. ఆయనకు ఆ చదివిన జ్ఞానాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం తెలుసు. అందుకే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు డిజైన్ అయినా, కొత్త సచివాలయ నిర్మాణం వెనుక ఉన్న వాస్తు రహస్యాలైనా.. అవన్నీ ఆయన చదివిన విజ్ఞాన సర్వస్వం నుంచి పుట్టినవే. కానీ, ప్రత్యర్థులను రాజకీయంగా సమాధి చేసే విషయంలో మాత్రం ది ప్రిన్స్ పుస్తకమే ఆయనకు బైబిల్ .
రాజకీయాల్లో శాశ్వత మిత్రులు, శాశ్వత శత్రువులు ఉండరని అందరూ అంటారు. కానీ, కేసీఆర్ మాత్రం శత్రువును దెబ్బతీయాలంటే ముందు వాడి బలహీనతను పట్టుకోవాలి అనే మాకియవెల్లి సూత్రాన్ని నమ్ముతారు. అందుకే 70 వేల పుస్తకాల్లో ఆయన అసలు గుట్టు ది ప్రిన్స్ లోనే ఉంది. ఆ పుస్తకం చదివిన వారు మాత్రమే కేసీఆర్ వ్యూహాలను కొంతైనా అర్థం చేసుకోగలరు.