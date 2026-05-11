/Kedar Yogam: 50 యేళ్ల తర్వాత శని జయంతి నాడు అద్భుతమైన కేదార యోగం.. 5 రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కావడం పక్కా..

Kedar Yogam 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నవగ్రహాల్లో సూర్య పుత్రుడైన శనిదేవుడికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా శని జయంతిని చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ యేడాది శనిదేవుడి జయంతి రోజున అరుదైన కేదార్ యోగం ఏర్పడుతోంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం మారబోతున్నట్టు సమాచారం.
సింహ రాశి..
శనీశ్వర జయంతి నాడు కేదార్ యోగం ఏర్పడటంతో సింహ రాశి వారికి అదృష్ట యోగాలు తెరుచుకోబోతున్నాయి. ఈ సమయంలో అవివాహితులకు వివాహ యోగం ఉండనుంది. ఇప్పటి వరకు వివాహాంలోని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. మీకు అప్పుల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వృత్తి నిపుణులకు పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి..
శనిశ్వర జయంతి నాడు ఏర్పడే కేదార్ యోగం వృశ్చిక రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. శనిదేవుడిప్రత్యేక ఆశీస్సులతో, కొత్త ఉద్యోగంలో మారే అవకాశాలున్నాయి. వృత్తి, వ్యాపారంలో పురోగతి లభిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. సంతానం వలన కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లి విరుస్తుంది.
మేష రాశి.. శనీశ్వర జయంతి నాడు, కేదార్ యోగం మేష రాశి వారి జీవితాల్లో అపార సంపదను కురిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఇంట్లో సానుకూలత పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో మీరు ఉద్యోగ రంగంలో గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు.
కుంభ రాశి..
కుంభ రాశి వారికి శనిదేవుడి జయంతి నాడు కేదార్ యోగం: అదృష్ట శక్తితో, మీరు చేసే ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తిలోని సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యాపారంలో కొత్త శిఖరాలను అందుకుంటారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాల వల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి వెల్లివిరుస్తున్నాయి.
తులా రాశి..
శనిశ్వర జయంతి నాడు ఏర్పడే కేదార్ యోగం తుల రాశి వారి జీవితంలో సుఖాన్ని, సౌకర్యాన్ని పెంచబోతుంది. సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలనే వారి కల నెరవేరే సమయం. అంతేకాదు మీరు వ్యాపారంలో భారీ ఆదాయాన్ని పొందుతారు. మీ పిల్లలు కన్నవారిని కలలను నిజం చేస్తారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఉన్న ప్రేమ నెరవేరుతుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన వ్యాసం సాధారణ సమాచారం.. పండితులు.. గ్రహ గోచారంతో పాటు పంచాంగంలతో పాటు హిందూ మత విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.