Jio Recharge Plan: రూ.44 తో జియో సిమ్‌ ఏడాదంతా యాక్టీవ్‌.. సూపర్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ ట్రిక్‌!

Jio Tension Free Recharge Plan: ప్రస్తుతం ఏ టెలికాం కంపెనీ అయినా సిమ్ 90 రోజులపాటు రీఛార్జ్ చేసుకోకుండా యాక్టివ్గా ఉండకపోతే డీయాక్టివేట్ అయిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో సెకండ్ సిమ్ తో పాటు ప్రస్తుతం మనం రెగ్యులర్ గా సిమ్ కూడా కచ్చితంగా రీఛార్జ్ చేయాల్సిందే. అయితే జియో అందిస్తున్న ఈ ట్రిక్ తో మీరు ఏడాదికి కేవలం రూ.44 ఖర్చు చేస్తే చాలు చాలు మీ సిమ్ యాక్టివ్ గా ఏడాదంతా ఉంటుంది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ జియో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో రీఛార్జీ ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే ఏ సిమ్ అయినా కానీ ఖచ్చితంగా 90 రోజుల లోపే రీఛార్జీ చేసుకోవాలి. లేకపోతే మీ సిమ్ యాక్టివ్ గా ఉండదు. ఆ తర్వాత అది డిస్కనెక్ట్ కూడా అయిపోతుంది.
అయితే జియో ఒక సూపర్ ట్రిక్ ప్లాన్ తో మీరు సులభంగా కేవలం రూ.44 ఖర్చుపెట్టి ఏడాదంతా యాక్టివ్గా ఉంచుకోవచ్చు. ఇది సెకండ్ సిమ్ వినియోగదారులకు బంపర్ ప్లాన్. మొదటి సిమ్తోపాటు రెండో సిమ్ కూడా అతిగా ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఎక్స్పైరీ అవ్వగానే పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతున్న వారికి ఇది సూపర్ ట్రిక్ అని చెప్పొచ్చు. కేవలం ఏడాదికి రూ.44 ఖర్చు చేసి మీ సిమ్ ఎక్కువ కాలం పాటు యాక్టివ్గా ఉంచుకోవచ్చు.
సాధారణంగా ఏ టెలికాం సిమ్ కార్డ్ అయినా కానీ 90 రోజులపాటు యాక్టివ్ లేకపోతే ఆ సిమ్ డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తారు. ఈ సమయంలో కనీసం కాలింగ్ లేదా డేటా వంటివి వినియోగించాలి.
అయితే జియో అందిస్తున్న రూ.11 డేటా ప్యాక్ తో మీరు రీచార్జ్ చేసుకుంటే ఒక గంట పాటు వ్యాలిడిటీతో 10 జీబీ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు. అయితే మీరు కొద్ది మొత్తంలో ఇంటర్నెట్ ఉపయోగిస్తే మీ సిమ్ యాక్టివేట్ రీసెట్ అవుతుంది.
ఈ ప్లాన్ తో మీరు డేటా ఉపయోగిస్తే సిస్టం ఆటోమేటిక్గా మీరు కార్యకలాపాలు చేస్తున్నట్టు అప్డేట్ చేస్తుంది. 90 రోజుల వాలిడిటీ పీరియడ్ అక్కడి నుంచి మళ్లీ లభిస్తుంది. మీ సిమ్ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. దీనికి మీరు ఎలాంటి అధిక మొత్తంలో డబ్బులు పెట్టి రీఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
90 రోజులకు ఒకసారి ఇలా రూ.11 ఏడాదికి కేవలం రూ.44 ఖర్చు చేస్తే చాలు మీ సెకండ్ సిమ్ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. అంతేకాదు మీ ఫోన్కు ఇన్కమింగ్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ కూడా వస్తూనే ఉంటాయి.
ఆధార్ కార్డు బ్యాంకింగ్ సేవలకు సంబంధించి ఏదైనా ఓటీపీ సేవలు కూడా వస్తాయి. అయితే మీరు క్రమం తప్పకుండా 90 రోజుల్లోపు మాత్రం రూ.11 రీఛార్జ్ చేస్తూ ఉండాలి.