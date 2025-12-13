English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Keerthy Suresh: స్టార్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ ప్రెగ్నెంట్.. పెళ్లయిన ఎన్ని నెలలకంటే..!

Keerthy Suresh: స్టార్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ ప్రెగ్నెంట్.. పెళ్లయిన ఎన్ని నెలలకంటే..!

Keerthy Suresh Pregnant : మహానటి సినిమాతో తన ఏంటో రుజువు చేసుకుంది కీర్తి సురేష్. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాతో నేషనల్ అవార్డు కూడా సంపాదించుకుంది. ఆ తరువాత ఈమెకు పెద్దగా హిట్లు రాకపోయినా కానీ.. ఇప్పటికి కూడా వరుస ఆఫర్లతో స్టార్ట్ హీరోయిన్గా దూసుకుపోతోంది. ఇక స్టార్ స్టేటస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమయంలోనే పెళ్లి కూడా చేసుకుంది..
1 /5

పది సంవత్సరాల నుంచి తను ప్రేమించిన తన స్నేహితుడు ఆంటోనీతో.. గత సంవత్సరం పెళ్లి ప్రకటించి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్. స్టార్ స్టేటస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమయంలోనే కీర్తి సురేష్ పెళ్లి వార్త బయట పెట్టడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. 

2 /5

అంతేకాకుండా కీర్తి సురేష్ ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్తలు మీడియాలో ఎప్పుడూ రాలేదు. అలాంటిది హఠాత్తుగా తన పది సంవత్సరాల నుంచి ప్రేమిస్తున్న ఫ్రెండ్ ని చేసుకుంటున్నాను అని కీర్తి సురేష్ ప్రకటించడంతో.. అభిమానులు ఎంతో ఆనందపడ్డారు. 

3 /5

ఆంటోనీతో కీర్తి సురేష్ పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా గత సంవత్సరం జరిగింది. డిసెంబర్ 12 అనగా కరెక్టుగా ఒక సంవత్సరం ముందర వీళ్ళ పెళ్లి జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం తరువాత అదే రోజు కీర్తి సురేష్ నుంచి ఒక శుభవార్త వినిపిస్తుంది అన్న వార్త వైరల్ అవుతోంది.

4 /5

కీర్తి సురేష్ ప్రెగ్నెంట్ అని ఆమె సన్నిహితులు చెప్పినట్టు ఒక వార్త వైరల్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం కీర్తి సురేష్ చేతిలో కనీసం రెండు, మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ సినిమా షూటింగులు పూర్తయిన వెంటనే ఆమె సినిమాలకు గ్యాప్ ఇవ్వాలని కూడా చూస్తోందంట. 

5 /5

ఈ వార్తలో నిజం ఉంటే.. 33 ఏళ్లకి కీర్తి సురేష్ ప్రెగ్నెంట్ అయినట్టు లెక్క. అంతేకాకుండా పెళ్లయిన కరెక్ట్ గా ఒక సంవత్సరానికంట గుడ్ న్యూస్ చెప్పే పోతుంది ఈ హీరోయిన్.

Keerthy Suresh Pregnancy News Keerthy Suresh Pregnant Rumours Keerthy Suresh Age 33 Keerthy Suresh Marriage Anniversary

Next Gallery

Sobhita Dhulipala: చీరలో మహాలక్ష్మిలా శోభిత ధూళిపాళ .. ఫోటోలు చూసేయండి..!