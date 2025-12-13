Keerthy Suresh: స్టార్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ ప్రెగ్నెంట్.. పెళ్లయిన ఎన్ని నెలలకంటే..!

Keerthy Suresh Pregnant : మహానటి సినిమాతో తన ఏంటో రుజువు చేసుకుంది కీర్తి సురేష్. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాతో నేషనల్ అవార్డు కూడా సంపాదించుకుంది. ఆ తరువాత ఈమెకు పెద్దగా హిట్లు రాకపోయినా కానీ.. ఇప్పటికి కూడా వరుస ఆఫర్లతో స్టార్ట్ హీరోయిన్గా దూసుకుపోతోంది. ఇక స్టార్ స్టేటస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమయంలోనే పెళ్లి కూడా చేసుకుంది..
పది సంవత్సరాల నుంచి తను ప్రేమించిన తన స్నేహితుడు ఆంటోనీతో.. గత సంవత్సరం పెళ్లి ప్రకటించి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్. స్టార్ స్టేటస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమయంలోనే కీర్తి సురేష్ పెళ్లి వార్త బయట పెట్టడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు.
అంతేకాకుండా కీర్తి సురేష్ ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్తలు మీడియాలో ఎప్పుడూ రాలేదు. అలాంటిది హఠాత్తుగా తన పది సంవత్సరాల నుంచి ప్రేమిస్తున్న ఫ్రెండ్ ని చేసుకుంటున్నాను అని కీర్తి సురేష్ ప్రకటించడంతో.. అభిమానులు ఎంతో ఆనందపడ్డారు.
ఆంటోనీతో కీర్తి సురేష్ పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా గత సంవత్సరం జరిగింది. డిసెంబర్ 12 అనగా కరెక్టుగా ఒక సంవత్సరం ముందర వీళ్ళ పెళ్లి జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం తరువాత అదే రోజు కీర్తి సురేష్ నుంచి ఒక శుభవార్త వినిపిస్తుంది అన్న వార్త వైరల్ అవుతోంది.
కీర్తి సురేష్ ప్రెగ్నెంట్ అని ఆమె సన్నిహితులు చెప్పినట్టు ఒక వార్త వైరల్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం కీర్తి సురేష్ చేతిలో కనీసం రెండు, మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ సినిమా షూటింగులు పూర్తయిన వెంటనే ఆమె సినిమాలకు గ్యాప్ ఇవ్వాలని కూడా చూస్తోందంట.
ఈ వార్తలో నిజం ఉంటే.. 33 ఏళ్లకి కీర్తి సురేష్ ప్రెగ్నెంట్ అయినట్టు లెక్క. అంతేకాకుండా పెళ్లయిన కరెక్ట్ గా ఒక సంవత్సరానికంట గుడ్ న్యూస్ చెప్పే పోతుంది ఈ హీరోయిన్.