Keerthy Suresh Helath Update:ఒకప్పుడు బొద్దుగా కనిపించిన హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ ఇప్పుడు చాలా స్లిమ్గా మారిపోయింది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఆమె లుక్స్పై ఎన్నో కామెంట్లు వచ్చాయి. కొంతమంది ఆమె సర్జరీ చేయించుకుందని మాట్లాడగా, మరికొందరు ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల ఇలా తగ్గిపోయిందా అని అనుమానపడ్డారు. అయితే ఈ వార్తలన్నింటికీ తాజాగా కీర్తి సురేష్ ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చింది.
తన ఫిట్నెస్ జర్నీకి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన కీర్తి, తాను ఎలాంటి సర్జరీ చేయించుకోలేదని చెప్పకనే చెప్పింది. సరైన డైట్, క్రమమైన వ్యాయామం, యోగా వల్లే ఈ మార్పు వచ్చిందని వివరించింది.
కీర్తి మాట్లాడుతూ.. “2013లో నేను నా బాడీ గురించి ఎక్కువగా పట్టించుకోలేదు. తర్వాత ఫిట్నెస్పై ఫోకస్ పెట్టాను. అధిక ప్రోటీన్ ఉన్న ఆహారం తీసుకున్నాను. కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉండే డైట్ ఫాలో అయ్యాను. ప్రతిరోజూ జిమ్ చేయడంతో పాటు యోగా కూడా చేశాను. ఇలా 9 నెలల్లో దాదాపు 10 కిలోల బరువు తగ్గాను” అని చెప్పుకొచ్చింది.
ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత అభిమానులు కూడా రిలీఫ్ ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే కీర్తి చాలా త్వరగా బరువు తగ్గడంతో ఆమె ఆరోగ్యం బాగోలేదేమో అని చాలామంది ఆందోళన చెందారు. కానీ ఇప్పుడు ఆమె ఇచ్చిన వివరణతో అన్ని రూమర్లకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది.
అసలు కీర్తి సురేష్ బరువు పెరగడానికి కూడా ఒక ప్రత్యేక కారణం ఉంది. మహానటి సినిమాలో సావిత్రి పాత్ర కోసం ఆమె ప్రత్యేకంగా బరువు పెరిగింది. ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోవడానికి చాలా కష్టపడింది. ఆ సినిమాలో ఆమె నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ ప్రశంసలు వచ్చాయి. సావిత్రిలా కనిపించడానికి కీర్తి చేసిన ప్రయత్నం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
అయితే సినిమా పూర్తయ్యాక మళ్లీ తన పాత లుక్లోకి రావడానికి కీర్తి కష్టపడి వర్కౌట్స్ చేసింది. ఇప్పుడు ఆమె ఫిట్నెస్ చూసి అభిమానులు కూడా మెచ్చుకుంటున్నారు. చాలామంది నెటిజన్లు ఇది సర్జరీ కాదు.. కష్టానికి వచ్చిన ఫలితం..అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కీర్తి సురేష్ సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో వరుస ప్రాజెక్టులు చేస్తూ కెరీర్లో ముందుకు సాగుతోంది. ఇక ఆమె ఫిట్నెస్ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.