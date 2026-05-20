Keerthy Suresh: ఏకంగా 10 కిలోల బరువు తగ్గిన కీర్తి సురేష్..స్టార్ నటి అస్సలు నిజం బయటపెట్టింది!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 20, 2026, 11:41 AM IST|Updated: May 20, 2026, 11:41 AM IST

Keerthy Suresh Weight Loss: భారత చిత్ర పరిశ్రమలో హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్‌కు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. అలనాటి సావిత్రి జీవితాన్ని వెండితెరపై కళ్లకు కట్టినట్లు నటించిన ఆమె నటన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. సావిత్రి, సౌందర్య వంటి తారల తర్వాత కీర్తి సురేష్‌కు అంతే ఆదరాభిమానాలు ఉన్నాయని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. కేరళలో జన్మించిన ఈ సుందరి.. ఇటీవలే పెళ్లి జీవితంలోకి అడుగుపెట్టింది. పెళ్లి తర్వాత ఆమె పూర్తిగా బరువు తగ్గిపోయింది. అందుకు కారణంగా ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

నటి కీర్తి సురేష్ చిత్ర పరిశ్రమలోకి హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం బొద్దుగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆమె చాలా సన్నగా మారిపోయింది. అయితే బరువు తగ్గేందుకు ఆమె సర్జరీ చేయించుకుందనే వదంతులు వచ్చాయి. అయితే వాటిని నిర్మొహమాటంగా కీర్తి సురేష్ ఖండించింది. 

తాజాగా ఓ వీడియోలో మాట్లాడుతూ కీర్తి సురేష్ ఇలా అన్నారు. "నేను సర్జరీ చేయించుకోలేదు. 9 నెలల కఠోర శ్రమ తర్వాత నేను 10 కేజీల బరువు తగ్గి సన్నగా అయ్యాను. కానీ నేను సర్జరీ వల్లే సన్నబడ్డానని కొంతమంది నాపై రూమర్లు క్రియేట్ చేస్తున్నారు" అని అన్నారు.   

"అలాంటి రూమర్లు నాకు బాధను కలిగించాయి. పడిన కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కలేని ఆవేదన కలిగింది. ఇప్పుడు నా దగ్గర అన్ని సమాధానాలు ఉన్నాయి. కష్టపడి బరువు తగ్గాను" అని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.

"నన్ను నేను చూసుకునే విధానం నాకు నచ్చుతుంది. నా గురించి నేను గర్వపడతాను. కానీ జనాలు నా గురించి మాట్లాడటం ఆపరు. 'నేను లావుగా ఉంటే నువ్వు సన్నగా ఉన్నావు, నేను సన్నగా ఉంటే నువ్వు లావుగా ఉన్నావు' అంటారు" అని కీర్తి సురేష్ తన కోపాన్ని వ్యక్తం చేసింది.  

బరువు తగ్గించుకోవడానికి కీర్తి సురేష్ ప్రతిరోజూ యోగా చేసేది. యోగా మీకు మంచి మానసిక స్థితిని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. యోగా తన శరీరాన్ని మరింతగా ప్రేమించడం నేర్పించిందని కీర్తి సురేష్ చెప్పింది.   

"మొదట్లో జిమ్‌కు వెళ్లడం నాకు కష్టంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు దాన్ని సరిగ్గా ఎలా చేయాలో నాకు అర్థమైంది. నేను ప్రతిరోజూ జిమ్‌లో సమయం గడుపుతాను" అని కీర్తి సురేష్ అన్నారు.   

కీర్తి సురేష్ తన వర్కౌట్ వీడియోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తోంది. ఈ పోస్ట్‌లకు అభిమానుల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది. మలయాళం, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో ఆమె నటించిన చిత్రాలు ఈ ఏడాది విడుదల కానున్నాయి.    

ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వంలో మోహన్‌లాల్ కథానాయకుడిగా నటించిన 'గీతాంజలి' చిత్రంతో కీర్తి సురేష్ కథానాయికగా పరిచయమైంది. అప్పటి నుండి ఆమె విజయ పరంపరను కొనసాగిస్తోంది.   

