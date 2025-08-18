Keerthy Suresh: సిల్క్ స్మిత బయోపిక్ లో కీర్తి సురేష్.. వైరల్ అవుతున్న పోస్టర్..!

Keerthy Suresh In Silk Smitha Biopic
అప్పట్లో.. సిల్క్ స్మిత బయోపిక్ అంటూ ప్రచారమైన డర్టీ పిక్చర్.. మంచి విజయం సాధించింది. ఇక ఈ చిత్రంలో రాణి ముఖర్జీ నటించాగా.. అప్పట్లో ఈ సినిమాలో ప్రతి సీన్ కూడా సెన్సేషనల్ గా అలానే కాంట్రవర్సీగా నిలిచింది..
రాణి ముఖర్జీ హీరోయిన్గా వచ్చిందంటే డర్టీ పిక్చర్ అప్పట్లో.. అందులో ఉండే బోల్డ్ సీన్స్ వల్ల.. ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్లియర్ చేసిందో తెలిసిన విషయమే.
అంతేకాదు ఈ సినిమా సిల్క్ స్మిత బయోపిక్ అందరు కూడా ప్రచారం సాగింది. ఇక బయోపిక్స్ కి మారుపేరైన.. కీర్తి సురేష్ ఇప్పుడు సిల్క్ స్మిత బయోపిక్ లో నటిస్తా ఉందా అనే సందేహాలు అందరిలో వ్యక్తం అవుతున్నాయి..
ఎందుకు ముఖ్య కారణం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్టర్ వైరల్ అవ్వడం. ఈ పోస్టర్లో కీర్తి సురేష్ మధ్యలో ఉండగా.. అటు ఇటు ఇద్దరు హీరోలు ఉన్నారు. ఇక పోస్టర్ పైన డర్టీ పిక్చర్ సినిమా పేరు కూడా ఉంది. View this post on Instagram A post shared by Veriyan Mama ™ (@veriyanmama)
దీంతో కీర్తి సురేష్ డర్టీ పిక్చర్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇదేనంటే ప్రచారం అవుతుంది. అయితే ఆమె అభిమానులు మాత్రం కీర్తి సురేష్ ఇంకా ఇలాంటి సినిమాలో నటించడం ఏమిటి అనే సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇక అసలు విషయానికి వస్తే ఇది కేవలం అభిమానులు క్రియేట్ చేసిన పోస్టర్ అని.. ఇది నిజమైన పోస్టర్ కాదు అని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ పోస్టర్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరూ కానీ అచ్చం నిజమైన సినిమా పోస్టర్లాగే క్రియేట్ చేయడం గమనర్హం