Keerthy Suresh: సిల్క్ స్మిత బయోపిక్ లో కీర్తి సురేష్.. వైరల్ అవుతున్న పోస్టర్..!

Keerthy Suresh In Silk Smitha Biopic 
అప్పట్లో.. సిల్క్ స్మిత బయోపిక్ అంటూ ప్రచారమైన డర్టీ పిక్చర్.. మంచి విజయం సాధించింది. ఇక ఈ చిత్రంలో రాణి ముఖర్జీ నటించాగా.. అప్పట్లో ఈ సినిమాలో ప్రతి సీన్ కూడా సెన్సేషనల్ గా అలానే కాంట్రవర్సీగా నిలిచింది..
1 /5

రాణి ముఖర్జీ హీరోయిన్గా వచ్చిందంటే డర్టీ పిక్చర్ అప్పట్లో.. అందులో ఉండే బోల్డ్ సీన్స్ వల్ల.. ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్లియర్ చేసిందో తెలిసిన విషయమే.  

2 /5

అంతేకాదు ఈ సినిమా సిల్క్ స్మిత బయోపిక్ అందరు కూడా ప్రచారం సాగింది. ఇక బయోపిక్స్ కి మారుపేరైన.. కీర్తి సురేష్ ఇప్పుడు సిల్క్ స్మిత బయోపిక్ లో నటిస్తా ఉందా అనే సందేహాలు అందరిలో వ్యక్తం అవుతున్నాయి..

3 /5

ఎందుకు ముఖ్య కారణం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్టర్ వైరల్ అవ్వడం. ఈ పోస్టర్లో కీర్తి సురేష్ మధ్యలో ఉండగా.. అటు ఇటు ఇద్దరు హీరోలు ఉన్నారు. ఇక పోస్టర్ పైన డర్టీ పిక్చర్ సినిమా పేరు కూడా ఉంది.              View this post on Instagram                       A post shared by Veriyan Mama ™ (@veriyanmama)

4 /5

దీంతో కీర్తి సురేష్ డర్టీ పిక్చర్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇదేనంటే ప్రచారం అవుతుంది. అయితే ఆమె అభిమానులు మాత్రం కీర్తి సురేష్ ఇంకా ఇలాంటి సినిమాలో నటించడం ఏమిటి అనే సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.   

5 /5

ఇక అసలు విషయానికి వస్తే ఇది కేవలం అభిమానులు క్రియేట్ చేసిన పోస్టర్ అని.. ఇది నిజమైన పోస్టర్ కాదు అని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ పోస్టర్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరూ కానీ అచ్చం నిజమైన సినిమా పోస్టర్లాగే క్రియేట్ చేయడం గమనర్హం ‌

