Weight Loss: డైటింగ్ లేకుండా ఒకేసారి 9 కిలోలు తగ్గిన స్టార్ హీరోయిన్..గుమ్మడికాయ సైజు నుంచి నాజూకు నాగిణిలాగా..!

Keerthy Suresh Weight Loss Journey: ప్రముఖ నటి కీర్తి సురేష్ ఒకేసారి 9 కిలోల బరువు తగ్గింది. ఆమె ఎలా బరువు తగ్గిందో వాటి విశేషాలను ఫ్యాన్స్తో పంచుకుంది. ఇంతకీ ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కీర్తి సురేష్ దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రసిద్ధ నటి. ఆమె కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం బరువు తగ్గింది. ఆమె ఇటీవల దాని వెనుక ఉన్న రహస్యం గురించి చెప్పింది. దాని గురించి పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూద్దాం.
కీర్తి సురేష్ తమిళంలో 'ఇదు ఎన్న మాయం' సినిమాతో హీరోయిన్ అరంగేట్రం చేసింది. 'నేను శైలజ' చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. అప్పటి నుండి ఆమె నటించిన చాలా సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి.
చిరంజీవి, పవన్ కల్యాణ్, మహేష్ బాబు వంటి స్టార్ హీరోలతో కలిసి నటించిన కీర్తి సురేష్.. ఆమె మేనకా సురేష్ కుమార్తె. ఆమె మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందినది. ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళంలో అగ్ర నటీమణులలో ఒకరిగా ఉంది.
కీర్తి సురేష్ కేవలం ఒక సంవత్సరంలోనే చాలా బరువు తగ్గింది. మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, ఆమె దానిని ఎలా చేసిందో వివరించింది.
కీర్తి సురేష్ మొదట్లో తన శరీరాన్ని ఫిట్గా ఉంచుకోవడానికి కార్డియో వ్యాయామాలు చేసేది. దీనివల్ల ఆమె ఎంతో బరువు తగ్గినట్లు చెప్పుకొచ్చింది.
పెద్ద డైట్ తీసుకోకుండానే కార్డియో వ్యాయామాలు అతనికి బరువు తగ్గడానికి సహాయపడ్డాయని తెలిపింది.
ఇక్కడ పేర్కొన్న సమాచారం పూర్తిగా కీర్తి సురేష్ వ్యక్తిగత అనుభవం. దీనికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎటువంటి వైద్య ఆధారాలు లేవు. జీ తెలుగు న్యూస్ మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు.