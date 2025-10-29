English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Weight Loss: డైటింగ్ లేకుండా ఒకేసారి 9 కిలోలు తగ్గిన స్టార్ హీరోయిన్..గుమ్మడికాయ సైజు నుంచి నాజూకు నాగిణిలాగా..!

Keerthy Suresh Weight Loss Journey: ప్రముఖ నటి కీర్తి సురేష్ ఒకేసారి 9 కిలోల బరువు తగ్గింది. ఆమె ఎలా బరువు తగ్గిందో వాటి విశేషాలను ఫ్యాన్స్‌తో పంచుకుంది. ఇంతకీ ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  
1 /8

కీర్తి సురేష్ దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రసిద్ధ నటి. ఆమె కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం బరువు తగ్గింది. ఆమె ఇటీవల దాని వెనుక ఉన్న రహస్యం గురించి చెప్పింది. దాని గురించి పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూద్దాం.  

2 /8

కీర్తి సురేష్ తమిళంలో 'ఇదు ఎన్న మాయం' సినిమాతో హీరోయిన్‌ అరంగేట్రం చేసింది. 'నేను శైలజ' చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. అప్పటి నుండి ఆమె నటించిన చాలా సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి.  

3 /8

చిరంజీవి, పవన్ కల్యాణ్, మహేష్ బాబు వంటి స్టార్ హీరోలతో  కలిసి నటించిన కీర్తి సురేష్.. ఆమె మేనకా సురేష్ కుమార్తె. ఆమె మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందినది. ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళంలో అగ్ర నటీమణులలో ఒకరిగా ఉంది.  

4 /8

కీర్తి సురేష్ కేవలం ఒక సంవత్సరంలోనే చాలా బరువు తగ్గింది. మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, ఆమె దానిని ఎలా చేసిందో వివరించింది.  

5 /8

కీర్తి సురేష్ మొదట్లో తన శరీరాన్ని ఫిట్‌గా ఉంచుకోవడానికి కార్డియో వ్యాయామాలు చేసేది. దీనివల్ల ఆమె ఎంతో బరువు తగ్గినట్లు చెప్పుకొచ్చింది.  

6 /8

పెద్ద డైట్ తీసుకోకుండానే కార్డియో వ్యాయామాలు అతనికి బరువు తగ్గడానికి సహాయపడ్డాయని తెలిపింది.  

7 /8

ఇక్కడ పేర్కొన్న సమాచారం పూర్తిగా కీర్తి సురేష్ వ్యక్తిగత అనుభవం. దీనికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎటువంటి వైద్య ఆధారాలు లేవు. జీ తెలుగు న్యూస్ మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు.  

8 /8

