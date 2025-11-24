English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Keerthy Suresh: 10 ఇడ్లీలు, దోసెలు తిన్నా కూడా ఎలాగైనా కరిగించేస్తాను అంటూ.. ఆశ్చర్యకరమైన సీక్రెట్ బయటపెట్టిన కీర్తి సురేష్..

Keerthy Suresh: 10 ఇడ్లీలు, దోసెలు తిన్నా కూడా ఎలాగైనా కరిగించేస్తాను అంటూ.. ఆశ్చర్యకరమైన సీక్రెట్ బయటపెట్టిన కీర్తి సురేష్..

Keerthy Suresh Weight Loss: సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో తన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి కీర్తి సురేష్. అందం.. అభినయం మాత్రమే కాదు..తన  వ్యక్తిత్వం వల్ల కూడా ఎంతోమంది అభిమానులను సంపాదించుకుంది. ఇటీవల ఆమె ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన ఆహార అలవాట్ల… గురించి చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.
 
1 /5

సాధారణంగా హీరోయిన్లు ఫిట్‌గా కనిపించేందుకు కఠినమైన డైట్స్ పాటిస్తుంటారు. ఇష్టమైన తిండి అన్నింటినీ దూరం పెట్టేస్తుంటారు. కానీ కీర్తి మాత్రం దీనికి పూర్తి భిన్నంగా ఉంటానని చెబుతోంది. “నాకు నచ్చిన ఆహారం నేను తింటాను. రోజుకు 10 ఇడ్లీలు లేదా 10 దోసెలు అయినా నిర్భయంగా తింటాను” అని ఆమె చెప్పింది. అయితే ఇంత తింటున్నా కూడా తాను ఫిట్‌గా ఉండటానికి కారణం రెగ్యులర్ వర్కౌట్స్ అని స్పష్టం చేసింది.

2 /5

డైట్‌ను ఫాలో కావడం కంటే వ్యాయామం ముఖ్యమని, రోజూ జిమ్‌, యోగా, స్ట్రెచింగ్ వంటి ఫిట్‌నెస్ కార్యక్రమాలు క్రమం తప్పకుండా చేస్తానని తెలిపింది. ఇలా నిరంతర కృషి వల్లే ఒకే ఏడాదిలో దాదాపు 10 కిలోల బరువు తగ్గానని చెప్పింది. ఇది విన్న అభిమానులు ఆమె డిసిప్లిన్‌కు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

3 /5

కీర్తి సురేష్ కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ‘నేను శైలజ’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యింది. ‘మహానటి’ సినిమాలో సావిత్రి పాత్రలో అద్భుతంగా నటించి జాతీయ అవార్డు కూడా అందుకుంది. ఆ తర్వాత రంగ్ దే, నేను లోకల్, దసరా, సర్కారు వారి పాట వంటి పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించింది.

4 /5

వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆమె వ్యాపారవేత్త ఆంటోనీ తట్టిల్‌ను వివాహం చేసుకుని సంతోషంగా జీవిస్తోంది. ఇద్దరూ చాలా కాలంగా ప్రేమలో ఉండి పెళ్లి చేసుకున్నారు. 

5 /5

ప్రస్తుతం కీర్తి నటించిన తాజా చిత్రం ‘రివాల్వర్ రీటా’ విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సినిమాలో ఆమె కొత్త లుక్‌, యాక్షన్ పాత్రలో కనిపించనుందని సమాచారం. సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉన్న ఆమె మరిన్ని విభిన్న పాత్రలతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. డైట్ లేకుండా కూడా కష్టపడి వర్కౌట్స్ చేసి ఫిట్‌గా ఉండొచ్చని కీర్తి సురేష్ మరోసారి నిరూపించింది.

Keerthy Suresh weight loss Keerthy Suresh diet Keerthy Suresh fitness secret Keerthy Suresh daily routine Keerthy Suresh workout

Next Gallery

Banana: అరటి పండు తిన్నవెంటనే ఈ పనులు మాత్రం అస్సలు చేయకండి.. చేస్తే ఏమవుతుందంటే..!