Keerthy Suresh: పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లిన కీర్తి సురేష్.. ఏం జరిగిందంటే..

Keerthy Suresh Controversy : ప్రముఖ హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్. పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లినట్టు చెప్పి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది.. ప్రస్తుతం ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఇంతకీ మహానటిగా పేరు తెచ్చుకున్న కీర్తి సురేష్ పోలీస్ స్టేషన్ కి ఎందుకు వెళ్ళింది అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
టాలీవుడ్, కోలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్ గా ఒక వెలుగు వెలుగుతున్న కీర్తి సురేష్.. నేను శైలజ సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది. ఈ ముద్దుగుమ్మ ఆ తరువాత మహానటి సినిమాతో మంచి పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది.
అంతేకాకుండా ఈ సినిమాతో ఏకంగా నేషనల్ అవార్డు సైతం అందుకుంది ఈ హీరోయిన్. గ్లామర్ అనే పదానికి దూరంగా ఉన్న కీర్తి సురేష్ వివాహమైన తర్వాత ఈమధ్య గ్లామర్ డోస్ పెంచి.. మరీ హాట్ టాపిక్ గా మారుతోంది.
అయితే ఒకానొక సమయంలో కీర్తి సురేష్ కెరియర్.. లో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి ఇటీవలే జగపతిబాబు హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న ఒక షోలో అడగగా.. పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లిన సంగతిని తెలియజేసింది.
కీర్తి సురేష్ తన స్నేహితురాలతో కలిసి రోడ్డు మీద వెళుతున్న సమయంలో ఒకడు తనని తాకుతూ వెళ్లారని.. దాంతో తనకి కోపం వచ్చి ఆ వ్యక్తిని కొట్టానని, ఆ వ్యక్తి సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోయి , బైకులో వెనుక నుంచి వచ్చి మరీ తన తల మీద గట్టిగా కొట్టారని, ఆ తర్వాత వాడిని తన ఫ్రెండ్ తో కలిసి చేజ్ చేసి పట్టుకోవాలని చూశాను .
లాస్ట్ కు ఒక ప్లేస్ లో ఆగాను. అయితే అదే ప్లేస్ లో పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఉండడంతో వాటిని లాక్కొని వెళ్లి మరీ పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పజెప్పి బయటికి వచ్చేసాను అంటూ తెలియజేసింది. మొత్తానికి కీర్తి సురేష్ కెరియర్ లో కూడా ఇలాంటి సంఘటన గురించి ఆలస్యంగా బయటపడడం గమనార్హం. కీర్తి సురేష్ ప్రస్తుతం హిందీతో పాటు సౌత్ లో కూడా సినిమాలు చేస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.