English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Kendra Trikona Rajayoga: కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారి పంట పండబోతుంది.. సొంత ఇల్లు గ్యారంటీ..

Kendra Trikona Rajayoga: కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారి పంట పండబోతుంది.. సొంత ఇల్లు గ్యారంటీ..

Kendra Trikona Rajayoga: ప్రస్తుతం కుజుడు తన సొంత రాశి అయిన  వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించింది. దీంతో రుచక యోగంతో పాటు కేంద్ర త్రికోణ రాజ యోగాన్ని  క్రియేట్ చేశాడు. కుజుడు తన సొంత రాశి మేషం లేదా వృశ్చిక రాశితో పాటు  ఉచ్చ స్థానం అయిన మకర రాశిలో ఉన్నప్పుడు రుచక యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇంతలో, కేంద్రంతో పాటు త్రిభుజంలోని రాశుల అధిపతులు సంయోగం  ఏర్పరచినప్పుడు కేంద్ర త్రికోణ రాజ యోగం ఏర్పడుతుంది. 
1 /6

Kendra Trikona Rajayoga:కుజుడు మేషం, వృశ్చికంతో పాటు మకరంలో సంచారం వలన కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. ఇక   నవంబర్‌లో కేంద్ర త్రికోణ యోగం వల్ల ఏ రాశులు ప్రయోజనం పొందుతాయో చూద్దాం.

2 /6

కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారు కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం వలన అనేక ప్రయోజనాలు అందుకోబోతున్నారు.  ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కావాల్సిన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. మీ ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. మీరు మానసిక ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం  పొందుతారు. విదేశీ వ్యాపారంలో పాల్గొన్న వారికి గణనీయమైన లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలున్నాయి.  విద్యార్థులు విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే అవకాశం పొందే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. 

3 /6

మేష రాశి: మేష రాశి వారికి  కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగంతో  మీ జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులను చూస్తారు. మీరు కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి పొందుతారు. డబ్బు సంపాదించడానికి కొత్త మార్గాలను కనుగొంటారు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి. మీ వైవాహిక జీవితంలో సానుకూల మార్పులు ఉండబోతున్నాయి.  మీ ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. 

4 /6

సింహ  రాశి: నవంబర్‌లో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బాగా బలపడనుంది మీ యజమాని మీ పనితో సంతోషంగా ఉండబోతున్నారు. మీకు పెద్ద బాధ్యతను అప్పగించే అవకాశాలున్నాయి. మీ పిల్లల నుండి శుభవార్త 0అందుకుంటారు.  ఇంట్ పాజిటివ్ వాతావరణం నెలకొంటుంది. ప్రభుత్వ రంగాలలో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీరు అపారమైన సంపద శ్రేయస్సును కూడా పొందుతారు.

5 /6

ఈ మూడు రాశుల వ్యక్తులు నవంబర్‌లో మంచి ఫలితాలను అందుకోబోతున్నారు. ఈ నెలలో ఈ మూడు రాశుల వారు  డబ్బు సంపాదించడానికి అనేక అవకాశాలు అందుకుంటారు. అదృష్టం మద్దతుతో, ఈ రాశుల వారు అపారమైన ఆనందంతో పాటు సంపదను పొందే అవకాశాలున్నాయి. మీ జీవితంలో  గొప్ప స్థాయి విజయాన్ని అందుకుంటారు. అన్ని రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు.

6 /6

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.

Kuja Gochar Kuja Gochar Shukra Gochar Kuja Kendra Trikonda Rajayogam Kendra Trikona Rajayogam Malavya Raja Yogam Astrology

Next Gallery

Business Ideas: ఈ ఉద్యోగాలు చేయడం మనతో కాదక్కా.. ఇంట్లోనే కూర్చుండి ఈ బిజినెస్‎లు చేస్తూ లక్షలు సంపాదిద్దాం.!!